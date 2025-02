Imparare a gestire i conflitti: se ne parlerà alla Società di Roccaforte

Nuovo appuntamento dei Sociuincontri giovedì 13 febbraio alle 20.45 presso la sede della Società Roccafortese di Mutuo Soccorso.

La serata si intitola “S.O.S. conflitti, imparare a gestirli a tutte le età, giocando e con la comunicazione non violenta”

I conflitti fanno parte della vita, non possiamo evitarli, ma possiamo decidere come gestirli. Con l’aiuto della dott.ssa Elisa Rolfi e del dott. Massimiliano Ferrari, impareremo a litigare senza farci male. Ci insegneranno l’importanza, per esempio, dell’empatia, del mettersi un po’ nei panni dell’altro, dell’ascolto attivo e della comunicazione non violenta, anche giocando!

Il dott. Ferrari ha ideato Medianos – The Board Game, un gioco didattico che permette ai giocatori di risolvere oppure simulare la risoluzione di una controversia trovando soluzioni alternative ai conflitti come valore aggiunto. Il modello esperienziale comportamentale che promuove i valori legati alla mediazione: come evitare o gestire un conflitto, come governare le emozioni, come mettersi nei panni degli altri, come trovare soluzioni.

Il dott. Massimiliano Ferrari, dottore commercialista, mediatore e formatore in mediazione Dal 2012 è mediatore abilitato presso le Camere di Commercio di Lecco, Sondrio e Como, in ambito civile, commerciale e societario. Autore di diversi libri sulla mediazione e appassionato di mediazione aziendale utile nella risoluzione dei conflitti tra soci e per il passaggio generazionale.

La dott.ssa Rolfi è un’avvocata specializzata in tecniche di risoluzione non contenziosa dei conflitti, attraverso percorsi alternativi e complementari al giudizio: integra l’aspetto razionale tipico del diritto positivo con le capacità relazionali che più la identificano, l’accoglienza, l’ascolto, la comprensione, l’assenza di giudizio. Dal 2011 è mediatrice civile, dal 2017 professionista collaborativa; nel 2021 ha concluso la formazione per la Mediazione Scolastica e nel 2022 ha acquisito i titoli di Mediatrice Familiare e conduttrice di gruppi per genitori separati.

Per informazioni e, dato il numero limitato di posti, per prenotazioni contattare via WhatsApp il numero 339 864 5463.