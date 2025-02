Le associazioni ambientaliste fanno ricorso contro l'abbattimento dei cedri in piazza Europa

Il 31 gennaio l’avvocata Virginia Cuffaro del foro di Torino, per incarico Delle associazioni Pro Natura, Legambiente, Italia Nostra, Di piazza in piazza e di un gruppo di singoli cittadini che abitano nelle immediate vicinanze di piazza Europa, ha depositato presso il tribunale civile di Cuneo un ricorso contro il taglio dei cedri di piazza Europa.

Il ricorso è sostenuto finanziariamente da molti cittadini consapevoli dell’importanza delle piante in città per la nostra salute.

Nei prossimi giorni verrà organizzata una conferenza stampa con la partecipazione dell’avvocato Cuffaro.

Bruno Piacenza, presidente Legambiente Cuneo

Domenico Sanino, presidente Pro Natura Cuneo

Alberto Collidà, presidente Italia Nostra Cuneo

Armanda Bellazzini, presidente Di Piazza in Piazza