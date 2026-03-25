A Cuneo l’architettura racconta il nuovo paesaggio alpino

Parte l’edizione 2026 della rassegna “Racconti di architettura e paesaggio alpino”, promossa da MontagnaFutura insieme ai Comuni di Rittana, Valloriate, Moiola, Roccasparvera e Gaiola. L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 2 aprile, alle 16.30, negli spazi di via Bono 5.​

Protagonisti del primo incontro sono gli architetti Flavio Bruna e Saverio Isola, dello studio Isolarchitetti, chiamati a raccontare come il progetto contemporaneo possa dialogare con il contesto montano e con il patrimonio costruito. La conferenza si inserisce in un percorso più ampio di riflessione sul futuro delle vallate alpine, tra rigenerazione, sostenibilità e qualità dello spazio pubblico.

Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata al cantiere della nuova biblioteca civica di Cuneo, in corso di realizzazione all’interno di Palazzo Santa Croce. L’intervento rappresenta una delle opere di riqualificazione più significative oggi in corso in città, con l’obiettivo di restituire alla collettività un edificio storico profondamente rinnovato nelle funzioni e negli spazi.

La visita consentirà a cittadini e professionisti di osservare da vicino le scelte progettuali adottate e di comprendere come l’architettura contemporanea possa reinterpretare un manufatto esistente, conciliando tutela, accessibilità e nuovi usi culturali. Un’occasione rara per entrare in un cantiere che si avvia alla fase conclusiva.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Cuneo e con il Collegio Geometri e Geometri Laureati, che riconoscono crediti formativi ai propri iscritti. La proposta si rivolge però anche a un pubblico più ampio, interessato ai temi della montagna, della trasformazione urbana e del paesaggio