A Vignolo terminati i lavori di riqualificazione del lavatoio comunale

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del lavatoio comunale di Vignolo, situato in via Confraternita, intervento inserito nel progetto MARGREEN – Unione Montana Valle Stura, dedicato alla riqualificazione di manufatti esistenti nell’ambito di attività di formazione e finanziato integralmente con fondi PNRR.
L’opera di manutenzione straordinaria ha interessato la sistemazione del manto di copertura, con l’obiettivo di recuperare e preservare un bene di valore storico, contribuendo alla tutela del patrimonio comunale.