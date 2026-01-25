 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 25 gennaio 2026, 16:22

A Vignolo terminati i lavori di riqualificazione del lavatoio comunale

Sistemato il manto di copertura del manufatto

A Vignolo terminati i lavori di riqualificazione del lavatoio comunale

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del lavatoio comunale di Vignolo, situato in via Confraternita, intervento inserito nel progetto MARGREEN – Unione Montana Valle Stura, dedicato alla riqualificazione di manufatti esistenti nell’ambito di attività di formazione e finanziato integralmente con fondi PNRR.

L’opera di manutenzione straordinaria ha interessato la sistemazione del manto di copertura, con l’obiettivo di recuperare e preservare un bene di valore storico, contribuendo alla tutela del patrimonio comunale.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium