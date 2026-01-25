La comunità di Tarantasca piange la morte di Dario Perano

La comunità di San Chiaffredo di Tarantasca, ieri mattina, si è risvegliata attonita per la notizia della morte di Dario Perano.

Aveva 55 anni.

Perito chimico, era stato dipendente della Chemical Control dí Madonna dell’Olmo e poi della Michelin, come il padre Sergio, deceduto l’anno scorso. Da tempo lottava contro una malattia che ha cercato di contrastare fino all’ultimo grazie alla profonda fede e alle attenzioni del reparto di pneumologia dell’ospedale Carle, assieme all’equipe di ematologia del Santa Croce di Cuneo. Lascia la moglie Albina, le figlie Giulia ed Elisa, la mamma Vilma e le sorelle Loredana e Alessia.

Dolore nelle parole del sindaco Giancarlo Armando: “Ci ha lasciato senza parole la prematura scomparsa di Dario. Sabato scorso gli ho fatto visita all’ospedale Carle per dirgli che la comunità aveva ancora bisogno di lui, per il prezioso contributo che dava alla Parrocchia tutte le settimane nell’apertura e chiusura e anche nella recita del Rosario. Era una persona molto credente, la fede è stata la sua grande forza per combattere contro la malattia. Ci stringiamo in un abbraccio alla sua famiglia.”

Stasera, domenica 25 gennaio alle ore 20, in parrocchia a San Chiaffredo si reciterà il rosario. Domani, lunedì 25 gennaio alle ore 15, la celebrazione delle esequie.

La Famiglia Perano, originaria del Villar San Costanzo, è sempre stata un riferimento della Comunità di San Chiaffredo e non solo . Il vicario di Busca Don Perano era pro Zio di Dario.