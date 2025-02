Nel Circolo Acli di Roata Rossi si presenta il nuovo libro di Fabrizio Brignone

Il circolo Acli di Roata Rossi ospiterà giovedì 13 febbraio, alle ore 21, la presentazione del libro “Nella foresta della nebbia” del giornalista Fabrizio Brignone.

Si tratta di un romanzo di formazione, nel segno della fantasia, un’avventura basata su amicizia e rispetto per l’ambiente. La storia narra un cammino pieno di incontri e sorprese, tra immagini e valori, con un linguaggio adatto ai ragazzi, ma anche agli adulti, grazie ai differenti livelli di lettura.

La storia: due ragazzi, Schaft e Kruefter, ai quali se ne aggiunge poi un terzo, Schuster, vivono in una foresta, metafora del mondo e delle bellezze, avvolta nella nebbia, metafora a sua volta dell’inquinamento che annulla e ingrigisce esperienze ed entusiasmi. I ragazzi non intendono rassegnarsi alla situazione e per questo intraprendono un viaggio alla ricerca di spiegazioni sull’origine della nebbia che insegnerà loro qualcosa, a partire dal valore della solidarietà.

Il volume è edito da Il Ciliegio Edizioni.

Ricordiamo dello stesso autore, le pubblicazioni precedenti: “La ragazza coi tarocchi”, “Ultimo minuto” e “Nascono da sole e sanno chi sei”.

Fabrizio Brignone è un “vicino di casa” del Circolo di Roata Rossi, vivendo a Passatore, altra frazione dell’Oltrestura, ed è un onore per il circolo Acli di Roata Rossi della presidente Ada Casale averlo come ospite in veste di autore.

Il circolo Acli di Roata Rossi ha anche in programma, per il prossimo giovedì 20 febbraio, la “Festa dell’Anziano”, in concomitanza con il Carnevale.

Appuntamento dunque giovedì 13 febbraio nel Salone Acli “Attilio Faccia” di via parco Robinson 3, alle ore 21.