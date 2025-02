Volley maschile A3: esame San Giustino per il Monge-Gerbaudo Savigliano

Dopo aver ritrovato in un colpo solo la prima vittoria esterna della stagione e il sorriso contro Brugherio, il Monge-Gerbaudo Savigliano ritorna tra le mura amiche del PalaSanGiorgio per ospitare sabato 8 febbraio (fischio d'inizio alle 18,30) l’ErmGroup Altotevere San Giustino nel 15° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. A Cavallermaggiore arriverà quella che è una delle squadre, se non la squadra, più in forma in questo momento cruciale del campionato. Quinti in classifica, e con un occhio rivolto al quarto posto, i ragazzi di Marco Bartolini e Mirko Monaldi hanno raccolto 12 punti nelle cinque gare disputate nel 2025, perdendo solo una volta (al tie-break contro la capolista San Donà) e vincendo nelle altre quattro. Netto l’ultimo successo: uno 0-3 in quel di Cagliari contro il Cus, domato dalla buona varietà offensiva di colpi, come confermano i tre giocatori in doppia cifra a fine match (Marzolla, Galiano e Cappelletti). Insomma, una compagine ambiziosa e di livello, che non ha fatto mistero di volter provare a ricucire lo strappo di 2 punti che oggi la separa dal quarto posto di Mantova, superata proprio a fine gennaio a domicilio con un divertentissimo 2-3 finale.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa Monge-Gerbaudo c’è una ritrovata fiducia, garantita dal bel 3-0 ottenuto a Brugherio al termine di una prestazione autorevole. Coach Michele Bulleri vuole rivedere nei suoi uomini la stessa attenzione: “Con i ragazzi in settimana abbiamo lavorato un po’ su tutti gli aspetti, perché sappiamo che ciò che dobbiamo trovare soprattutto è la continuità. Sappiamo fare le cose bene, ma spesso non riusciamo a farle per tutto l’arco della partita. Dobbiamo imparare a stare dentro al match per tutti e cinque i set e a tenere un livello di rendimento alto sia sui primi punti che su quelli più “scottanti”. San Giustino? È senza dubbio la squadra più in forma del campionato, con un roster ben costruito e amalgamato. Il mercato invernale ha portato loro Maiocchi, che ha dato equilibrio ed esperienza in prima linea, al fianco di individualità di altissimo spessore”.

I precedenti. Sono tre i precedenti tra le due compagini, tornate ad affrontarsi in questa stagione due anni dopo la prima volta. Il bilancio dice San Giustino: due vittorie contro una saviglianese, che risale ormai al primo incrocio, nel 2022/23.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 8 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Sarlux Sarroch sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.