Dai single incalliti all'amore: con "Anna e Anna", San Valentino si festeggia in due!

Erano veri campioni del “San Valentino in solitaria”. Ma quest'anno tutto è cambiato: grazie all'agenzia Anna e Anna, hanno trasformato una serata anonima in un brindisi romantico. Ora sono una coppia felice e il giorno degli innamorati non fa più paura.

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà! Dai, chiamaci al 3403848047!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 38 anni

Cercasi compagna per un supereroe dal cuore d'oro! Sono Marco, 38 anni, pompiere e autista 118 volontario. Vivo con energia positiva, gioco a rugby e credo nell'amore vero. Single, sogno una famiglia, matrimonio e magari qualche piccolo rugbista in futuro! Se ti piacciono gli sport, la vita semplice e un po' di umorismo, chiamami! Ti prometto che con me non ti annoierai mai. Chiama al 3403848047!

Lui, single, 47 anni

Alto, brizzolato, profondi occhi scuri, uomo dolcissimo, ha modi garbati, gioielliere, 47enne, senza figli, è alla ricerca di una donna ironica, intelligente, semplice, ma che abbia nel cuore il desiderio di amare ancora con tutta se' stessa, perché, senza passione, la vita che cos'è? Un film senza trama, una pizza senza mozzarella!!! Se pensi che la vita sia troppo breve per non viverla con passione, e che anche una pizza può diventare una festa se condivisa con la persona giusta, allora chiama al 340 3848047!

Lui, single, 58 anni

Bel signore di 58 anni, ingegnere, romantico e fantasioso, vedovo, vive da solo, ma questo non significa che la sua vita non sia piena di passione e interessi. Ama il mare, va in barca, adora il vento tra i capelli e il profumo dell'acqua salata. Tuttavia, c'è un piccolo problema: se non hai qualcuno con cui condividere questo meraviglioso viaggio, cosa vale tutta questa bellezza? Cerca una donna con il sorriso, che sappia amare, e che abbia ancora voglia di sentire il cuore battere forte... Prova, Dai! Che ti costa? 340 3848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 30 anni

30 anni, bellissima, sorriso irresistibile e con un cuore grande. Lavora in agriturismo ed è volontaria per la Protezione Civile. La sua vita è tranquilla, ma le manca l'amore vero, cerca un uomo serio, possibilmente più grande, con cui costruire una famiglia. Se sei pronto a fare qualche progetto per un futuro insieme, prova a chiamare direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 42 anni

Piemontese DOC, 42enne e un cuore che batte forte per la vita, donna bellissima, infermiera professionale, cerca di sorridere sempre, perché anche nei momenti più difficili, trova sempre un lato positivo (è un superpotere). Vive da sola, ma la sua vita sarebbe molto più bella se potesse condividerla con qualcuno che la renda felice, non le interessa l'età, basta che sia pronto a fare il salto nella felicità insieme a lei, senza paura di dare e ricevere amore chiamala al 340 3848047!

Lei, single, 53 anni

Cassiera presso un supermercato, molto attraente, divorziata da tempo e senza figli, canta in un coro, 53enne, ora è pronta a dare tutto il suo amore a un uomo buono, semplice e, perché no, anche più maturo, che sappia apprezzare la bellezza della vita, e della musica, non cerca il principe azzurro, ma un compagno, che sappia stare al suo fianco e che le voglia bene, insomma un uomo che la faccia sentire speciale.. chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 63 anni

63 anni, piemontese, ha un sorriso che non smette mai di cercare il lato positivo della vita, cerca un uomo onesto e ben educato per condividere quella che potrebbe diventare una vita tranquilla, vedova, senza figli, con un giardino bellissimo, vive con semplicità, ma con eleganza… almeno quando non è' con le mani nella terra! La sua pensione è sufficiente per vivere bene, le manca solo l'affetto di un bravo signore, chiamala al 340 3848047!

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

