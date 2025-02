Comitato di cooperazione frontaliera a Nizza: "Il tunnel di Tenda riaprirà a giugno" [FOTO e VIDEO]

Il tunnel di Tenda, nella val Roya, riaprirà quest'anno: ad aprile in versione test ma da giungo sarà in via definitiva. E' stato annunciato dal ministro delegato incaricato dei trasporti della Francia Philippe Tabarot, affiancato dal ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, alla conclusione della seconda riunione del Comitato di cooperazione frontaliera franco-italiano (CCF) svoltasi a Palazzo Masséna a Nizza.

"Il ministro dei trasporti francesi durante la riunione ha ribadito che le date annunciate verranno rispettate sia per il Frejus sia per il tunnel di Tenda" - sottolinea il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani - "Risolvere i problemi dei trasporti e dei collegamenti transfrontalieri è fondamentale perché significa far crescere l'economia francese e l'economia italiana. Il trattato del Quirinale serve proprio a rinforzare le relazioni ma anche la possibilità di crescere economicamente insieme".

"Per quanto riguarda il Monte Bianco abbiamo deciso di valutare la proposta italiana di aprire un secondo tunnel, per guadagnare tempo e rendere più agevoli i trasporti visto che il primo è sempre soggetto a manutenzione" - fa sapere Tajani - "Abbiamo deciso di dar vita a un comitato tecnico che studierà la fattibilità, i costi e i risparmi anche in materia ambientale nella realizzazione eventuale di un nuovo tunnel che affianchi quello attuale".

Il ministro delegato incaricato dei trasporti della Francia Philippe Tabarot ha auspicato che, sempre a giugno possa riaprire anche il collegamento ferroviario del Frejus: "Sarebbe molto bello se a giugno si potesse fare una doppia inaugurazione lo stesso giorno".