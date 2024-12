Mezzo pesante perde il carico all'ingresso di Savigliano, traffico in tilt

Incidente, oggi 13 dicembre, attorno alle 13.30, a Savigliano, sulla statale 20, all'altezza della grande rotonda di fronte al centro medico di via Liguria. Un mezzo pesante ha perso il carico e a terra sono finiti dei grandi sacchi bianchi, che hanno di fatto paralizzato la circolazione verso il centro cittadino. Traffico in tilt in tutta l'area e Polizia locale sul posto, per la gestione della viabilità.