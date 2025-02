A Vicoforte un incontro sulla sicurezza e sulla prevenzione con i Carabinieri

Negli ultimi mesi Vicoforte è stata oggetto di spiacevoli episodi, alcuni dei quali di semplice ma fastidiosa maleducazione, che hanno preoccupato l’Amministrazione comunale. E’ stata quindi rafforzata la vigilanza nelle varie zone del paese, soprattutto grazie al sistema di videosorveglianza ed ai Carabinieri che hanno prontamente accolto l’invito del Sindaco.

Il tema della sicurezza e soprattutto della prevenzione a fatti malavitosi sarà oggetto di una riunione pubblica che si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 20:45 nella sala polifunzionale situata in via Al Santuario presso gli edifici scolastici.

Oltre a rappresentanti della polizia locale vicese, che fa capo al Comando di Mondovì, parteciperanno in qualità di relatori la Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mondovì, Francesca Borelli ed il Comandante della Stazione di Vicoforte (Santuario) Alan Cernettich.

"Purtroppo il tema della sicurezza è sempre attuale ed il problema di come prevenire e denunciare truffe e furti, o loro tentativi, merita di essere affrontato con la dovuta competenza e cognizione di causa - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco - . Ringrazio quindi i Comandanti dei Carabinieri della Compagnia di Mondovì e della Stazione dei Santuario per aver immediatamente accolto l’invito a potenziare i controlli ed a partecipare ad una serata informativa che potrà aiutare a vivere con una reale sensazione di maggior sicurezza. Recenti episodi di varia natura, soprattutto di piccolo teppismo ed incidenti, hanno destato preoccupazione, ma non devono far passare il messaggio di vivere in un paese poco sicuro, perché così non è e non deve essere così presentato".