Rinnovato il direttivo dell'ANPI Carrù: Rosita Oreglia confermata presidente. Tante le iniziative per il 2025

Si è svolta il 30 gennaio scorso la prima assemblea 2025 dell'ANPI di Carrù. I soci, approvato il bilancio del 2024, hanno fatto il punto sulle numerose attività organizzate, nel corso dello scorso anno, oltre alla costante presenza in occasione di celebrazioni e commemorazioni ufficiali sul territorio (per la Ritirata di Russia, per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per il 25 Aprile).

Numerose e apprezzate poi le iniziative che l'ANPI ha svolto in collaborazione con le scuole: dalle visite didattiche ai luoghi della memoria, organizzate a Cuneo e a Borgo San Dalmazzo, alla consegna dell'Almanacco della Resistenza.

Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate le cariche del direttivo, Rosita Oreglia è stata riconfermata presidente, sarà affiancata dal vice Adriano Cardone, con Riccardo Fantino (tesoriere) e Fabrizio Biolè (consigliere).

La riunione è stata occasione poi per presentare anche le attività che vedranno coinvolta l'ANPI nel corso del 2025.



"Sono molto contenta di poter proseguire alla presidenza dell'ANPI di Carrù - il commento della presidente, Rosita Oreglia -. Nel corso dell'incontro sono state presentate le iniziative collegate al prossimo 25 Aprile, fra le quali (a marzo) l'uscita didattica con gli alunni di terza media dell'Istituto Comprensivo "Oderda Perotti", che si svolgerà a Casa Galimberti, presso l'Istituto Storico della Resistenza e al Municipio di Cuneo".

Il 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, saranno consegnate le borse di studio messe a disposizione dal sodalizio, con la partecipazione, in qualità di oratore, di Francesco Balocco, già sindaco di Fossano, con visita alla lapide di Gimmy Curreno al Castello, restaurata grazie alla Bam. La serata vedrà poi il concerto delle Madamè al teatro Vacchetti di Carrù.

Gli appuntamenti proseguiranno il 27 aprile, sempre presso il teatro locale, con la presentazione del libro di Aldo Cazzullo "Possa il mio sangue servire" (nuova edizione).

Il 25 maggio si rinnoverà poi il tradizionale pellegrinaggio a Sant'Anna di Stazzema, in collaborazione con la onlus "Cordero Lanza di Montezemolo" e il sostegno della Banca Alpi Marittime (Partenza ore 8 da Carrù, rientro in serata. I soci possono prenotare telefonando ad Adriano Cardone).

"A giungo - prosegue la presidente - si svolgerà la passeggiata della memoria ai cippi carrucesi con gli alunni di terza media. Per il secondo anno, sempre in collaborazione con le scuole, verrà poi realizzato anche il progetto "Educare alla Libertà", grazie al contributo di Fondazione CRC".

Intanto ricordiamo che è già stato avviato il tesseramento 2025 con la consegna dei nuovi almanacchi.