La musica di Hans Zimmer al teatro di Alba

La Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con la sezione Cultura del Gruppo Sportivo e Ricreativo della Ferrero di Alba, presenta domenica 19 aprile, alle ore 21, presso il Teatro sociale di Alba, un evento straordinario dedicato alla musica di Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della nostra epoca.

Le sue musiche hanno dato voce a capolavori cinematografici come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e molti altri, lasciando un'impronta indelebile nella storia del cinema e nella memoria del pubblico. Questa produzione esclusiva è stata affidata alla sensibilità e alla capacità compositiva del giovane Lorenzo Subrizi, che ha curato nuovi arrangiamenti per grande orchestra, dando nuova vita alle celebri melodie di Zimmer con orchestrazioni imponenti, dinamiche travolgenti e momenti di pura emozione sinfonica. Grazie a un organico orchestrale e corale di grande respiro, composto da più di 70 elementi, il pubblico verrà portato in un viaggio immersivo attraverso le colonne sonore che hanno definito il cinema moderno, con una potenza evocativa capace di far rivivere le emozioni delle immagini anche senza lo schermo.

Questo spettacolo si pone come un ponte tra il mondo della musica sinfonica e quello del cinema, esaltando la straordinaria capacità narrativa delle composizioni di Hans Zimmer, in una veste orchestrale unica ed esclusiva. Più di un concerto: è un'esperienza sensoriale, un tributo alla musica che ha reso indimenticabile il grande schermo.

PROGRAMMA: Dune - Wonder Woman - Il Re Leone – Spirit – Gladiatore - Pearl Harbor - Man of steel,Superman - Sherlock Holmes - L’ultimo Samurai – Interstellar - Pirati dei Caraibi.

COME PRENOTARE: È possibile riservare i posti telefonando allo 0172 60113 oppure collegandosi al link:

https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/cinematic-night-omaggio-a-hans-zimmer