ELEZIONI / Santo Stefano Belbo, Laura Capra si ricandida a sindaco

Bilancio sano e conti in ordine, un numero importante di opere pubbliche realizzate e una visione chiara per il futuro. Parte da qui la ricandidatura di Laura Capra, sindaco uscente di Santo Stefano Belbo, che annuncia la sua volontà di proporsi nuovamente alla guida del paese insieme a una squadra rinnovata e competente, naturale prosecuzione del percorso avviato nel 2020.

Dopo aver svolto funzione di vicesindaco vicario nel 2019 – per evitare il commissariamento del Comune, traghettandolo a nuove elezioni a seguito dell’incompatibilità sopraggiunta per il suo predecessore Luigi Genesio Icardi –, l’avvocato Laura Capra ricopre la carica di sindaco dal settembre 2020. Sotto il suo primo mandato, Santo Stefano Belbo ha vissuto una stagione di cambiamento concreta. Il bilancio comunale è stato mantenuto solido, senza gravare sui cittadini, e sono state realizzate ben 77 opere pubbliche, molte delle quali attese da anni e mai concretizzate. Dalla nuova piscina alla Cantina comunale del Moscato d’Asti, passando per il recupero del Mulino di Porta Soprana, la nuova scuola dell’infanzia e il nuovo micronido, con la riqualificazione antisismica della mensa scolastica: solo citando i principali interventi, l’investimento complessivo è stato di circa 13 milioni di euro, 7 dei quali frutto del finanziamento di enti esterni. Un risultato che segna un cambio di passo reale per il paese di Pavese, protagonista di una grande crescita in virtù del piano di sviluppo locale “Un paese ci vuole” promosso dall’Amministrazione targata Laura Capra.

“Abbiamo lavorato con serietà, concretezza e senso di responsabilità, guidati dall’amore per il nostro paese – dichiara Laura Capra –. I conti sono in ordine e questo ci ha permesso di investire sul paese, intercettando bandi e finanziamenti senza gravare sul bilancio comunale, realizzando opere importanti e migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini. Ora vogliamo proseguire su questa strada, dando valore alla nostra terra e alle meravigliose colline del Moscato d’Asti, con la passione e la voglia di fare che hanno caratterizzato il nostro agire, per il bene di Santo Stefano Belbo, che è un paese di cui essere orgogliosi: la nostra sfida è quella di continuare, consolidare e crescere”.

Tre parole chiave che sintetizzano il progetto amministrativo: continuare con il lavoro avviato, consolidare i risultati raggiunti, crescere con nuovi progetti e opportunità per la comunità. Una linea chiara, che tiene insieme esperienza amministrativa e capacità di guardare avanti. Accanto al grande lavoro sulle opere pubbliche e sulla manutenzione del territorio, l’Amministrazione uscente ha investito su servizi, cultura, turismo e valorizzazione dell’identità locale – a partire dalle radici contadine del paese, che nel Moscato d’Asti trova la sua massima espressione –, sempre guardando alle ricadute economiche, perché fossero un volano per la comunità locale. Dalla crescita del turismo legato a Cesare Pavese ai progetti culturali e di sviluppo del territorio, fino al sostegno al tessuto economico e agricolo, l’obiettivo è stato quello di costruire un paese più attrattivo e con maggiori opportunità per i suoi cittadini.

“Oggi Santo Stefano Belbo è un paese più solido, più curato e più dinamico – prosegue Laura Capra –. Ma il lavoro non è finito. Ci sono progetti da completare, risultati da consolidare e nuove sfide da affrontare, a partire dai giovani senza lasciare indietro gli anziani e le persone fragili, dai servizi e dalle opportunità per chi vuole vivere e lavorare qui. Vogliamo portare avanti tutto questo lavorando con una squadra coesa, capace di coniugare l’esperienza professionale e amministrativa di chi ha ben operato in questo mandato, arricchita dall’ingresso in lista di alcune persone nuove che porteranno freschezza ed entusiasmo, con profili diversi per età e competenze, espressione del nostro territorio e delle sue realtà”.

I candidati della lista “Noi per Santo Stefano Belbo – Capra”

A sostenere la candidatura a sindaco di Laura Maria Cristina Capra, 50 anni, avvocato, per il Consiglio comunale si candidano Giuseppe (detto Beppe) Scavino, 66 anni, agricoltore, Riccardo Rabellino, 40 anni, imprenditore edile, Fabio Gallina, 52 anni, conduttore radiofonico, Fabrizio Cocino, 61 anni, commerciante, Lorenzo Piano, 38 anni, agricoltore, Pietro Macario, 22 anni, produttore di liquori e spiriti, Domenico Colombo, 52 anni, geometra, Emil Todosiev, 50 anni, operaio, Luisa Penna, 32 anni, amministratore di condominio, Gabriella Borello, 61 anni, dipendente comunale in pensione, Domenico Chiola, 76 anni, autista in pensione, e Maria Caterina Ferrero (detta Marina), 73 anni, coltivatrice diretta in pensione.

“È una squadra che rappresenta davvero il paese – conclude Laura Capra –: competenze, esperienze diverse e anche nuove energie. Persone che conoscono Santo Stefano Belbo e che vogliono lavorare insieme per il suo futuro. Una candidatura che guarda avanti, partendo da un dato concreto: i risultati ottenuti. E da un impegno chiaro: continuare a lavorare, con serietà e passione. Noi per Santo Stefano Belbo”.