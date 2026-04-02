Revello, al via i lavori sul Po per ridurre il rischio idrogeologico

L’attenzione al rischio idrogeologico nel territorio comunale di Revello si traduce in azioni concrete. L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Motta, insediatasi nel giugno 2024, ha infatti avviato, fin dai primi mesi di mandato, una puntuale attività di segnalazione delle criticità agli enti competenti, con particolare riguardo alla situazione del fiume Po.

“Tra i problemi evidenziati – spiegano dal Comune - il progressivo innalzamento del fondo alveo e la formazione di anse di divagamento, fenomeni che stanno causando processi erosivi capaci di mettere in pericolo abitazioni e terreni agricoli. Una situazione che, nel tempo, ha richiesto attenzione crescente e interventi mirati per prevenire conseguenze più gravi.

A seguito delle segnalazioni, sono stati effettuati diversi sopralluoghi congiunti da parte dei rappresentanti istituzionali e dei tecnici dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) nei tratti ritenuti più critici. Un primo risultato concreto è già stato raggiunto: nei prossimi giorni, in località Cascina Maero, sulla sponda sinistra del Po, prenderanno il via importanti lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza”.

L’intervento è finalizzato alla tutela delle abitazioni e dei terreni agricoli situati nelle immediate vicinanze. Nel dettaglio, i lavori prevedono il raddrizzamento di una pericolosa ansa del fiume attraverso l’asportazione di materiale litoide da un’area golenale di circa 3.500 metri quadrati, situata sulla sponda opposta. Tale operazione consentirà anche il rafforzamento della sponda, mediante interventi di imbottimento alle spalle di una scogliera che nel tempo è stata aggirata e indebolita dalla corrente.

È inoltre previsto il ripristino di un tratto di difesa in massi, attualmente eroso e danneggiato dall’azione delle acque, elemento fondamentale per garantire la stabilità dell’argine e la sicurezza dell’area circostante.

L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’avvio degli interventi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti. Un ringraziamento è stato rivolto all’Aipo e ai Carabinieri Forestali per l’attenzione e il supporto dimostrati nella gestione delle criticità del territorio, con l’obiettivo condiviso di tutelare l’ambiente e la sicurezza della comunità locale.