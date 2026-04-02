“Scoprire Cherasco è una passeggiata”: tornano i Walking Tour 2026

Anche per il 2026 si rinnovano i Walking Tour, gli appuntamenti dedicati alla valorizzazione di Cherasco attraverso percorsi guidati all’insegna della narrazione e della scoperta. “Scoprire Cherasco è una passeggiata” si rinnova con un percorso fatto di storie, curiosità e scorci architettonici: ogni mese propone un nuovo punto di vista per leggere e comprendere l’identità della Città Stellata, come un mosaico che si arricchisce tappa dopo tappa.

Il viaggio prenderà il via con l’appuntamento “Cherasco, città stellata: un itinerario senza tempo” di domenica 26 aprile con un itinerario dedicato proprio alla celebre pianta stellata di Cherasco. Sarà un percorso nel cuore del centro storico, tra archi scenografici e vie porticate, pensato per chi desidera conoscere la città nella sua forma più autentica e monumentale.

Il 31 maggio, nel mese tradizionalmente consacrato alla Madonna, si terrà un itinerario sul culto mariano, intitolato “Il culto mariano a Cherasco tra spiritualità e simbolismo”. Tra immagini sacre ed ex-voto, i visitatori potranno indagare il legame profondo tra la comunità e la Vergine, in un intreccio di arte e devozione secolare.

Il 28 giugno sarà la volta di "Cherasco sotto la lente", una vera e propria caccia al dettaglio pensata per stimolare l’osservazione di grandi e piccini: dai battacchi più bizzarri alle trame del cotto, ogni piccolo elemento diventerà protagonista.

Il 26 luglio l’itinerario si orienterà verso una lettura più figurativa con il Walking Tour “Cronache visive: Cherasco attraverso le immagini”: saranno messi a confronto gli scorci odierni con fotografie storiche in bianco e nero, permettendo così di toccare con mano le trasformazioni urbane e non solo, in generale la memoria collettiva del passato.

Il 30 agosto i riflettori saranno per “Lo splendore nascosto: il Barocco tra stucchi e meraviglie”, con un focus particolare sulle chiese di San Gregorio e Sant’Agostino, per scoprire le espressioni uniche del Barocco a Cherasco, caratterizzato dalla ricchezza decorativa, dagli stucchi finemente lavorati e dall’eleganza degli interni, che ne fanno un esempio significativo del Barocco piemontese.

Il 27 settembre, in un’occasione più unica che rara, il tour sarà un “Viaggio straordinario nell’Archivio storico di Cherasco”: un viaggio, in un luogo cittadino appositamente aperto al pubblico per l’occasione, tra pergamene e sigilli per leggere la storia quotidiana della città direttamente dai documenti originali.

Infine, il 25 ottobre, l’ultimo appuntamento virerà verso atmosfere della “Cherasco noir: simbolismo e mistero” esplorando angoli poco noti e suggestioni esoteriche che avvolgono la città nel mistero, in un percorso che invita alla riflessione sulla memoria, le tradizioni e i misteri che legano passato e presente.

I Walking Tour, 7 in tutto, sono pensati per essere un invito a rallentare e ad osservare ciò che solitamente sfugge allo sguardo distratto, un’esperienza culturale che mescola conoscenza approfondita e curiosità da esplorare. Si svolgeranno l’ultima domenica del mese, saranno il pomeriggio con ritrovo presso l’ufficio turistico (via Vittorio Emanuele, 79) e dureranno circa un’ora e mezza. Sette euro è il costo del biglietto per la singola passeggiata, si prenotano e pagano sul sito www.visitlmr.it nella sezione esperienze dedicata ai walking tours di Cherasco.

È richiesta la prenotazione obbligatoria.

Ecco il link per le prenotazioni è https://www.visitlmr.it/it/esperienze/cherasco-walking-tour