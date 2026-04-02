Gli AIB di Peveragno donano le colombe pasquali alle case di riposo

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della vicinanza al territorio per i volontari AIB di Peveragno che, oggi pomeriggio, sono stati impegnati nella distribuzione di colombe pasquali destinate agli ospiti di quattro case di riposo della zona.

L’iniziativa è nata grazie all’impegno dei volontari locale distaccamento che hanno deciso di acquistare circa trenta colombe dalla Maina, con l’obiettivo di regalare un momento di festa e condivisione agli anziani.

Le colombe sono state consegnate nel corso del pomeriggio, portando non solo un dono materiale, ma anche un sorriso e un segno concreto di attenzione verso chi vive nelle strutture assistenziali.