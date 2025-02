Ceva, il consigliere Marsilio interroga l'amministrazione sulla videosorveglianza: "Sarà utile anche contro l'abbandono rifiuti?"

"Con la presente interrogazione, intendo chiedere lo stato dell’arte della progettualità di estensione degli impianti di video sorveglianza sul nostro territorio comunale".

Così il consigliere di minoranza Paolo Marsilio interroga l'amministrazione e il sindaco Fabio Mottinelli sul sistema di telecamere presenti in Città, chiedendo un confronto sul tema da poter inserire tra gli argomenti del prossimo consiglio comunale.

"In particolare - evidenza Marsilio, nel testo sottoscritto dal collega Vincenzo Bezzone -, vorrei conoscere il numero di telecamere che verrano messe in funzione, l’operatività delle medesime (varchi lettura targhe), le aree oggetto di intervento. Inoltre, sarebbe utile conoscere le modalità di utilizzo (monitoraggio transiti, contestazione in tempo reale ,etc.) ed il modus operandi degli agenti di polizia locale.

Questo progetto, già impostato dalla precedente amministrazione Bezzone, in un contesto di aumento della sicurezza stradale e del controllo del territorio è da attuare in maniera puntuale e professionale. Chiedo altresì, se l'ubicazione delle telecamere possa scongiurare anche il malcostume, non solo cebano, di lasciare rifiuti per la città, dando purtroppo un senso di sporcizia e disordine. Tra l’altro mi preme segnalare un insufficiente attività di pulizia ed ordine del paese con diverse segnalazioni che mi arrivano dai nostri concittadini.

In un'ipotesi di maggior lavoro e carico di responsabilità per la Polizia Locale, di recente operativa nella nuova sede, a parere mio non adeguatamente indicata (cartellonistica stradale inclusa): chiedo se ci siano margini per l’aumento del numero dei vigili urbani, immaginando che il numero di due agenti (uno con figura di comandante) sia del tutto insufficiente per l'espletamento del servizio in sicurezza di una città come la nostra, con circa 5800 abitanti e fulcro delle attività commerciali e sociali della nostra zona geografica".