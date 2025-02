Luigi Genesio Icardi, nuovo incarico nell’Istituto Superiore di Sanità: sarà membro nel Gruppo Tecnico per i rapporti con la Conferenza Stato- Regioni

Lo scorso 29 gennaio, al presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, già al secondo mandato nel consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato conferito l'incarico di membro nel Gruppo Tecnico per i rapporti con la Conferenza Stato- Regioni.

“Questo riconoscimento richiama i miei compiti specifici nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità anche in ragione dell’esperienza maturata come Coordinatore della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il mio compito sarà, infatti, concordare con loro, le attività in ambito sanitario per le quali l’Istituto Superiore di Sanità svolge un ruolo decisionale e operativo nel campo della salute delle persone. Mi affiancheranno un gruppo di esperti con i quali definire, all’inizio di ogni anno, le migliori risposte sui temi della sanità e della ricerca scientifica”.

L’Istituto Superiore di Sanità, che nasce a Roma nel 1934, fornisce consulenza al Ministero della Salute, al Governo, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli Enti locali e alle Organizzazioni europee ed internazionali.

Icardi aggiunge: “L’Istituto Superiore di Sanità, in cui oggi lavorano più di 2500 professionisti, nella fase attuale di rinnovamento e organizzazione, è per l’Italia un centro di eccellenza e punto di riferimento per la salute di tutti”.