A Racconigi una visita in esterna per raccontare la storia dell'ex ospedale psichiatrico

La stagione dell'Ufficio Turistico di Racconigi, dopo aver esordito con successo con le prime visite in occasione della #domenicalmuseo, apre il 23 febbraio con il calendario ufficiale degli appuntamenti curati in collaborazione con il Consorzio Conitours a cui è stato confermato il servizio anche per il 2025.

Per l'edizione 2025, in collaborazione con l'Associazione Federagit Piemonte, si è scelto di raccontare qualcosa dell'importante complesso architettonico racconigese che, in ultimo, ospitò l'Ospedale Psichiatrico, ma la cui storia ha origini molto più antiche.

Gli interni, per motivi di sicurezza, non sono accessibili, ma il racconto non mancherà di suggestioni sia per la storia di questo imponente isolato sia per l'uso che fu fatto nel tempo dei vari edifici. Ad arricchire il racconto delle guide ci sarà un ospite di eccezione.

Appuntamento domenica 23 febbraio ore 14:30. La visita è gratuita, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: visitracconigi@gmail.com

Il calendario dell'Ufficio Turistico di Racconigi proseguirà poi in marzo con alcuni appuntamenti molto interessanti.

Per la #domenicalmuseo del 2 marzo le guide dell'Ufficio Turistico vi aspettano per una visita al Castello Reale dal curioso titolo “Fare un '48” mentre, in occasione della Festa della Donna, il 9 marzo dedicheranno le visite alla figura di Mafalda di Savoia.

Chiusura prenotazioni 21/02 - Ufficio Turistico di Racconigi visitracconigi@gmail.com