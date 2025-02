Da Genola a Fuerteventura, trasformando il sogno di una vita "lenta e nomade" in realtà: la storia di Valeria, Davide e il loro Furgonello

Uno stile di vita nomade, dinamico e allo stesso tempo “lento”, che conservi lo spirito d’avventura senza sradicarlo da un legame profondo con la terra, le montagne e la provincia Granda: è questo il sogno – diventato realtà - di Valeria e Davide.

Personal trainer lei, artigiano del legno e pirografista lui, sono originari di Fossano e hanno vissuto – nella loro “vita di prima” – a Genola. Tre anni fa hanno scelto di lasciare tutto per vivere in van assieme ai due gatti Siri e Sprint e al cane Charlie. Grazie a uno scambio di mail li abbiamo raggiunti, mentre si trovano in giro per il mondo, per farci raccontare la loro esperienza di vita.

- Da dove nasce la scelta di intraprendere un cambio di vita così fondamentale?

“Abbiamo sognato questo momento per cinque anni, da quando abbiamo fatto una vacanza on the road con il nostro primo mini van, un Westfalia Marco Polo del ’98, attraversando Spagna e Portogallo. Quell’esperienza ci ha fatto innamorare della libertà di viaggiare lentamente, senza vincoli.

Negli ultimi anni abbiamo riflettuto molto sull'importanza del tempo e della vita. Non volevamo avere rimpianti e ci siamo chiesti: 'Quanto vale davvero il nostro tempo? Vale solo il denaro che guadagniamo o ha un valore più grande? Quanto ci serve realmente per vivere?'

Un viaggio di volontariato in India nel 2015 ci ha aperto ancora di più gli occhi: ci siamo resi conto di quanto poco serva davvero per essere felici e di quanto, invece, spesso accumuliamo troppo. Così, nel 2022, ci siamo tuffati in questa nuova vita. A bordo del nostro van Furgonello siamo partiti, con i nostri due gatti Siri e Sprint e il nostro cagnolone Charlie, la famiglia al completo”.



- Raccontateci la vostra quotidianità “nomade”

“Non esistono giornate uguali. A svegliarci sono Charlie, Siri o Sprint (quindi niente sveglia!), circa alle 7 e mezza, li facciamo uscire, facciamo colazione e iniziamo a lavorare. Valeria si dedica alla sua attività di personal trainer online e alla realizzazione di contenuti per i social. Davide, invece, ogni giorno dà vita a una nuova idea con il suo legno e il pirografo. Amiamo esplorare i posti in cui ci fermiamo, perdendoci spesso nelle vie dei paesini.

Non abbiamo orari rigidi: organizziamo la giornata in modo da avere tempo per noi, quello che ci mancava nella vita precedente. Facciamo attività fisica, leggiamo, passeggiamo e chiacchieriamo con i nostri vicini di casa… che, come noi, sono viaggiatori”.

- Avete entrambi attività lavorative particolari, ce ne volete parlare? Come si legano al vostro nuovo stile di vita?

“Il nostro lavoro si sposa perfettamente con la nostra vita nomade. Valeria aiuta le persone a scoprire il piacere del movimento attraverso allenamenti online personalizzati, con schede e dirette su Google Meet. Il suo obiettivo è rendere l’allenamento accessibile e sostenibile, senza ossessioni o sacrifici estremi. Potete trovare nella pagina di Instagram Valekines consigli di movimento e benessere. Davide, invece, con il suo brand Estilewood, dà vita a creazioni in legno personalizzate (ritratti di animali, portachiavi, calamite, bomboniere) con il pirografo. Potete trovarle su Instagram (nella pagina Estilewood) oppure nei nostri mercatini!

Oltre al nostro lavoro, raccontiamo la nostra vita su YouTube, nel nostro canale "Furgonello", dove condividiamo le esperienze di viaggio, il dietro le quinte della nostra quotidianità e tutto ciò che rende speciale questa avventura. È il nostro diario di bordo, un modo per portare con noi chi sogna un cambiamento simile o semplicemente ama viaggiare con gli occhi e con il cuore. Entrambi lavoriamo online, il che ci permette di spostarci liberamente e di portare il nostro stile di vita ovunque andiamo”.

- Passiamo alle vostre esperienze di viaggio. Dove siete stati? Quali posti ricordate con più affetto?

“Siamo partiti a settembre 2022 e abbiamo attraversato Spagna e Portogallo in 11 mesi. Nell’inverno 2023/2024 abbiamo vissuto in Puglia e Sicilia, facendo tappa nel nostro amato Salento, per i mercatini di Natale. Poi, per alcuni mesi, ci siamo fermati per motivi familiari, prima di ripartire a ottobre per realizzare un sogno: le Canarie. Dopo due mesi a Lanzarote, ora siamo a Fuerteventura.

Viaggiamo lentamente: in tre anni il nostro furgone ha percorso solo 39.000 km. Amiamo conoscere i luoghi e le persone, e cerchiamo di rispettare i ritmi anche dei nostri compagni di viaggio a quattro zampe, evitando spostamenti troppo frequenti per non stressarli. Ogni posto ci ha lasciato qualcosa di speciale, Conil de la Frontera in Andalusia, con la sua atmosfera vivace, L’Extremadura e la Galizia, autentiche e poco turistiche; Torre San Giovanni nel Salento e Macari in Sicilia, con i loro tramonti mozzafiato, Caleta Caballo a Lanzarote, un piccolo angolo di paradiso che abbiamo amato”.

- Ora siete a Fuerteventura. Nella vostra esperienza tutta sui generis, come la descrivereste?

“Siamo arrivati solo da pochi giorni, ma ci sentiamo già a casa. Fuerteventura è selvaggia, autentica, proprio come piace a noi. Abbiamo deciso di vivere il momento senza programmare troppo, lasciandoci guidare dalle sensazioni. Questo venerdì faremo il nostro primo mercatino dell’artigianato qui e siamo curiosi di vedere come andrà. Qui, come a Lanzarote, la vita è tranquilla, non si sentono clacson per strada, le persone sono tranquille, i ritmi di vita sono lenti possiamo dire che il loro motto è "no pasa nada", non c'è problema, tutto si risolve, senza fretta. Proprio come abbiamo deciso di vivere noi, creandoci il nostro futuro, la vita merita di essere vissuta al meglio”.

- Dubitiamo rimarrete a Fuerteventura a lungo. Prossima meta?

“Per ora, ci godiamo Fuerteventura senza fretta. Amiamo assaporare ogni luogo prima di ripartire. A Lanzarote ci siamo innamorati della sua atmosfera, delle sue persone e della sua natura vulcanica. Chissà cosa ci riserverà Fuerteventura? Una cosa è certa: viaggeremo sempre con il cuore aperto e la voglia di scoprire... lentamente!

Per quanto riguarda i prossimi spostamenti, abbiamo sognato per tre anni di visitare la Bretagna e speriamo che questo sia l’anno giusto. La vita ci ha insegnato che tutto può cambiare da un momento all’altro, quindi preferiamo avere obiettivi ma non fare piani troppo rigidi”.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Valeria e Davide è sufficiente seguirli sui loro profili social, come la pagina Instagram e quella Facebook.