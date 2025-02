Volley A1F. Allenamenti e la trasferta a Busto: il programma della settimana per la Honda Olivero Cuneo

Dopo il weekend di pausa, in cui c’è stato spazio per la Final Four di Coppa Italia, la Honda Olivero Cuneo torna al lavoro in vista di una settimana ricca di impegni. In particolare le Gatte se la vedranno mercoledì 12 febbraio con Eurotek UYBA Busto Arsizio (ore 20, E-Work Arena, diretta VBTV e DAZN) e domenica 16 febbraio con CDA Volley Talmassons FVG (ore 18, Palazzetto dello Sport, diretta VBTV e Rai Sport).

Lunedì: PESI (9-10:30), VIDEO E ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport)

Martedì: ALLENAMENTO (10-12), PARTENZA BUSTO ARSIZIO (15:30)

Mercoledì: RIFINITURA (11-12:30), INIZIO PARTITA BUSTO ARSIZIO (20, E-Work Arena)

Giovedì: riposo

Venerdì: PESI (9-10:30), VIDEO E ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport)

Sabato: VIDEO E ALLENAMENTO (15-17, Palazzetto dello Sport)

Domenica: RIFINITURA (10:30-12), INIZIO PARTITA TALMASSONS (18, Palazzetto dello Sport)