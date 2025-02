Al Festival di Sanremo presente anche TRS Radio

Come ogni anno arriva l'atteso evento dalla città dei fiori:Sanremo, la gara canora che nessuno guarda ma poi tutti lo fanno.

E Trs radio?

"Ritoniamo perché non potevamo mancare sicuramente a questo appuntamento canoro non solo per scoprire quale potrà essere il vincitore o la hit dell'estate ma soprattutto per raccontare quel festival che in pochi conoscono.

Siamo stati in teatro ad ascoltare le prove, saremo nella giuria delle radio per decretare anche il nostro preferito ma saremo insieme a tutti coloro che avranno qualcosa da raccontare. Grazie agli sponsor che hanno permesso anche quest'anno la nostra presenza al Festival.

Una settimana intensa ma felici di potervi inviare le nostre cartoline quotidiane attraverso i nostri occhi e social

Perché in fondo Sanremo è Sanremo".

Interviste, dirette e immagini tutti i giorni da martedì a sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Con Simona Solavaggione, Mario Piccioni ed Ariele Busso.

Non vi resta che sintonizzarsi sui 104.800 mhz, in stresming su www.trsradio.it, sul.DAB canale 5B e naturalmente scaricando la app sugli store.