Salute mentale, Diapsi Alba Bra convoca un’assemblea aperta e organizza un ciclo di incontri di supporto

L’emergenza salute mentale sul territorio resta una priorità, con pazienti, familiari e operatori che affrontano difficoltà sempre maggiori. Per questo motivo, DIAPSI Alba Bra ODV organizza un’assemblea aperta sabato 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, presso la Sala Marello del Santuario Moretta, in Corso Langhe 106, ad Alba.

L’incontro sarà un’occasione per fare il punto sulle criticità e sulle iniziative dell’associazione, tra cui il progetto “In viaggio con Arlo”, attivo da quasi due anni. Saranno inoltre presentati nuovi strumenti di supporto come una mappa aggiornata dei servizi di salute mentale e una campagna di sensibilizzazione. L’assemblea aperta è rivolta a soci, operatori e cittadini interessati. È gradita l’iscrizione tramite il link https://forms.gle/EQ4HMr6HAEUAiCKq6

Un focus particolare sarà dedicato al ciclo di otto incontri gratuiti rivolti ai familiari di persone con disagio psichico, pensato per fornire informazioni, creare spazi di confronto e condividere strumenti utili alla gestione quotidiana.

Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle 20.45 alle 22.45 secondo il seguente calendario:

Ad Alba , presso la sede del CSV in Corso Europa 92 , dal 4 marzo al 22 aprile

, presso la sede del , dal A Bra, presso la sede del CSV in Via Magenta 35, dal 6 maggio al 24 giugno

I temi trattati spazieranno dalle principali patologie psichiatriche all’uso dei farmaci, dai servizi di salute mentale disponibili sul territorio alla gestione delle crisi, fino al modello Arlo e il concetto di Recovery. Saranno approfonditi anche gli aspetti legati al reinserimento lavorativo e ai percorsi per l’autonomia abitativa. L’ultimo incontro sarà dedicato alle riflessioni conclusive e alla valutazione del percorso.

"Vogliamo creare uno spazio di condivisione per i familiari, affinché possano trovare risposte e supporto in un momento così complesso" spiegano da DIAPSI Alba Bra.

Per partecipare agli incontri, è richiesta la registrazione tramite QR code o inviando un messaggio WhatsApp al 333 1266420. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo segreteria@diapsialbabra.it o via WhatsApp al 348 2337024.