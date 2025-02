Il gruppo di Forza Italia concorde sulle linee programmatiche presentate al consiglio provinciale

La mozione “Linee programmatiche della Provincia di Cuneo” proposta da “Patto Civico” per il biennio 2025/2026”, piace ai consiglieri del gruppo “Forza Italia” in consiglio provinciale, Simone Manzone, Roberto Baldi e Massimo Antoniotti.

Questa mozione propone le linee programmatiche per il biennio 2025/2026, impegnando il Presidente Luca Robaldo a realizzare vari obiettivi.

Tra le priorità ci sono la gestione delle risorse idriche con la creazione di invasi e opere utili al trattenimento dell’acqua meteorica, il miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti, e la sicurezza stradale. Si prevede anche un forte impegno per l'energia rinnovabile, limitando l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra per salvaguardare l'agricoltura, promuovendo altresì una transizione ecologica più graduale. Sul fronte dei rifiuti, si sostiene l’economia circolare e la revisione dei vincoli regionali sulla qualità dell'aria, mentre in ambito scolastico, si punta sulla sicurezza degli edifici e sull’ampliamento dei fondi per la manutenzione. Per quanto si attiene ai rapporti transfrontalieri e interregionali, si auspica il proseguimento del lavoro che ha restituito centralità all'Ente ed accrescimento, ad ogni livello, del ruolo di coordinamento, in qualità di ente di area vasta, di questo importante settore.

Riguardo alla delicata riforma delle province, l'obiettivo è superare la legge "Delrio" e ripristinare l'elezione diretta del Presidente e dei Consiglieri Provinciali. La mozione sottolinea infine l'importanza di lavorare in collaborazione con le istituzioni per garantire l’efficacia delle politiche proposte.

Ha sottolineato il consigliere Simone Manzone: “Come gruppo di Forza Italia ci troviamo concordi e metteremo il massimo impegno per portare avanti questo programma di mandato. Sarà importante rispettare queste linee e a risolvere di volta in volta, insieme, le eventuali problematiche che dovessero sorgere”.