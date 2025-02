Cuneo Volley e McDonald’s brindano al nuovo ristorante in città

Sin dalla ripartenza della pallavolo maschile cuneese, McDonald’s Cuneo ha creduto nel progetto di rafforzamento e le due realtà negli anni sono cresciute fianco a fianco, stagione dopo stagione. Il Cuneo Volley non poteva certo mancare all’inaugurazione del nuovo Ristorante di Cuneo di via Pertini. Il direttore generale Davide Bima, ha accompagnato alcuni dei Fiöi della foresteria del settore giovanile che insieme al centrale dell’A2, Lorenzo Codarin, si sono complimentati con lo staff e lo stesso Alessandro per la nuova apertura, testando in prima persona la cucina e il McCafé. La vicinanza al palazzetto e al palaItis, sarà molto congeniale al passaggio da parte degli atleti e dello staff, soprattutto l’orario di apertura serale e del McDrive.

« E’ per noi motivo di grande soddisfazione avere la possibilità di continuare a sostenere il volley a Cuneo, che è movimento forte e curato con passione dai suoi dirigenti. Profondiamo con piacere il nostro impegno collegato in particolare al settore giovanile e all’educazione allo sport come forma determinante di sviluppo educativo dei ragazzi. Correlato all’aspetto sportivo e di lavoro sul talento, riveste per il nostro brand importanza richiamare ai corretti stili di vita basati sull’attività fisica e a uno stile di vita bilanciato.» - dichiara Alessandro Romano, licenziatario McDonald’s Cuneo.

Il 10 gennaio è stato inaugurato il sesto Ristorante McDonald’s della provincia di Cuneo sotto la gestione di Euro1, società licenziataria del marchio, con l’assunzione di ben 52 dipendenti per coprire gli orari di apertura. Il nuovo locale sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7 a mezzanotte, venerdì e sabato fino all'una. La doppia corsia McDrive sarà attiva da domenica a giovedì dalle 10.30 all'una, venerdì e sabato fino alle 3. Nel ristorante sarà disponibile anche il servizio McDelivery.

Ben 309 posti a sedere e dotazione di kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente al cliente di attendere il suo ordine comodamente al tavolo del ristorante. Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante. Il ristorante ha doppia corsia McDrive, servizio pratico e veloce, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il tassello più recente di una storia nata nel 1999, quando Alessandro Romano (owner di Euro 1) diventava licenziatario del ristorante McDonald’s di Cuneo dopo una rapida carriera all’interno dei ristoranti come operatore prima, passando per i ruoli di manager e direttore. L’inizio di uno sviluppo che porterà la società ad acquisire in franchising un anno dopo, il 4 dicembre 2000, il locale di Fossano, primo McDrive della provincia.

Ad oggi i locali, che garantiscono occupazione a 270 persone, sono 6:

• McDonald’s Cuneo c/o Centro Commerciale Grande Cuneo

• McDrive Cuneo via Pertini

• McDrive Fossano

• McDrive Mondovì c/o Mondovicino

• McDrive S.Vittoria d’Alba

• McDrive Savigliano