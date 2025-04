Si alza il sipario sugli eventi di celebrazione del centenario del Rotary Club Cuneo 1925: a suonare la carica, la Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Lombardia

Si aprirà ufficialmente la settimana prossima il calendario di eventi realizzato dal Rotary Club Cuneo 1925 – “nuova” anima dei rotariani del capoluogo provinciale dopo la fusione dei due precedenti club datata al luglio scorso – per celebrare i propri primi 100 anni d’età.



Primo appuntamento il concerto della Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Lombardia (e la donazione di due bici a pedalata assistita in favore del Comando provinciale dei Carabinieri), in programma per venerdì 11 aprile dalle 18.45 alle 20.45, al teatro Toselli di Cuneo, ma sono tante le occasioni buone per rendere omaggio alla lunga storia del sodalizio e all’impegno dedicato in favore del territorio cuneese. Attività che si è rivolta soprattutto alla prevenzione e alla cura della salute, alla promozione della cultura e dell’istruzione, alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo dell’economia locale, all’attenzione alle donne, in accordo con l’idea che lo spirito rotariano sia autentica espressione di altruismo, amicizia e collaborazione volti al miglioramento delle comunità locali e globali secondo il principio “service above self”.



Il dottor Luigi Fontana è il primo presidente di questo “nuovo corso” del Rotary Club Cuneo, in carica sin dal 1° luglio dell’anno scorso. Una gestione “che ricalca l’importanza della storia del club” e che fino ad adesso si è sostanziata in un’attenzione particolarmente rilevante al mondo sanitario, con ospitate di personaggi importanti come Giulio Valesini, l’incontro con il virologo Matteo Bassetti, l’attivazione del camper attrezzato per la realizzazione di incontri di medicina digitale multidisciplinare rivolti ai cittadini (già in programma a Saluzzo e Demonte quelli di sabato 5 e domenica 6 aprile), e in generale a una maggiore attenzione alle zone decentrate, alle nostre valli.





Il programma per i mesi che separano Fontana e i membri del club dal mese di ottobre, in cui si sostanzierà concretamente il centenario, vedono già organizzate una conviviale con il II reggimento Alpini e il colonnello Davide Marini e una con il responsabile del reparto di oncologia medica e del coordinatore del gruppo interdisciplinare cure sarcomi e tumori rari, dottori Giovanni Grignani e Sandra Aliberti, dell’istituto di Candiolo (in data 27 maggio, si raccoglieranno fondi per l’istituto stesso), la Festa dell’Amicizia del 1° maggio nella quale Cuneo ospiterà circa 100 rotariani da tutta Italia, l’incontro del 6 maggio con la direzione e alcuni primari dell’ospedale Santa Croce e Carle incentrato sull’analisi delle vere e proprie eccellenze della struttura, la visita alla Città della Cultura di Agrigento, la premiazione degli studenti vincitori del Premio Poetico InterAlp e quella del premio di poesia in memoria dell’ex socio Gianni Romano, la partecipazione nella realizzazione del campus Salute e Benessere della Fausto Coppi, la collaborazione con Spazzamondo e – ultimo ma non ultimo – il momento di consegna di un manoscritto risorgimentale di sei pagine alla città di Cuneo.



“Il nostro obiettivo è contribuire al miglioramento della società e del territorio tramite l’offerta di service specifici – ha aggiunto ancora Fontana -. Sono orgoglioso di presiedere questo club, tra i più importanti del distretto e d’Italia, formato da persone con alto profilo morale e professionale, formati e volenterosi, che sicuramente lavorerà con profitto e impegno per molti anni. Siamo tutte persone fortunate, ma ci muove l’intento comune di ‘donare qualcosa al territorio’”.