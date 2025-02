Ricordando “Fiore”: a Valgrana la messa di suffragio per Fiorenzo Chiapello

“Ti abbiamo lasciato dove avresti voluto”. Per tutti era “Fiore“, Fiorenzo Chiapello, con la sua spontaneità e l’intraprendenza, quella che quasi una decina di anni fa, recandosi sull’Isola di Fuerteventura per trovare un amico, lo aveva spinto a decidere di trasferirsi proprio lì, nella seconda più grande delle Isole Canarie in Spagna.



Di anni 53 ed originario di Valgrana, l’uomo viveva da tempo a Corallejo, dove lavorava come cameriere e da dove purtroppo, lo scorso 6 febbraio, è giunta in Italia la triste notizia dell’improvviso decesso.



Tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio. Come da sua volontà, le ceneri di “Fiore” sono state tumulate sull'Isola di Fuerteventura. Resterà nel cuore della mamma Emilia, delle sorelle Alda e Antonella con Claudio e del nipote Giacomo.



Insieme ai suoi familiari, gli amici e quanti lo hanno conosciuto lo ricorderanno in una messa di suffragio, che sarà celebrata sabato 15 febbraio, alle ore 14.30, nella Chiesa Parrocchiale di Valgrana.