Salute sessuale: l'AslCn1 promuove due incontri

I consultori familiari dell’ASL CN1 in collaborazione con il servizio innovazione e sicurezza informatica e il servizio Igiene e Sanità pubblica organizzano due webinar gratuiti di promozione della salute sessuale.

Il primo dal titolo ‘Pornografia online e dark romance: rischi per bambini e adolescenti” è rivolto ai genitori e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e si terrà on line martedì 25 febbraio dalle ore 17 alle ore 19. Per accedere inserire il link-pornografiaonline e la password 28022025.

Il secondo dal titolo “Cavoli e Cignone” è rivolto a genitori e insegnanti della scuola primaria e si terrà l'11 marzo dalle ore 17 alle ore 19.

Per accedere al webinar inserire il link cavoliecicogne e la password 11032025.

Gli operatori del Consultorio saranno a disposizione anche per rispondere a dubbi, quesiti sulle esperienze dei bimbi e sulle domande che rivolgono agli adulti.