Silvana Musej, chef di Cook 40 su Rai 2, sabato racconterà Cuneo e le sue eccellenze gastronomiche

Sabato 15 febbraio sarà il Piemonte, con le sue ricette della tradizione, la regione protagonista dell'appuntamento settimanale su Rai 2, Cook 40, dove ai fornelli c'è Silvana Musej, chef del Relais Cuba di piazza Europa e ormai portabandiera della cucina italiana, nonostante sia nata in Albania.

Ma è qui, a Cuneo, che la sua carriera è esplosa. E in Rai l'hanno voluta per le sue capacità e la sua bellezza.

Perché Silvana Musej è anche un'appassionata di moda ed è stata scelta come testimonial di un'azienda francese di grembiuli e divise da chef.

Ogni sabato, con Flavio Montrucchio, aiuta un vip o personaggio ospite a preparare dei piatti regionali in soli 40 minuti. Sabato ci sarà la showgirl e grande tifosa della Fiorentina, Pamela Camassa. Con lei Silvana preparerà i piatti della tradizione piemontese. E si parlerà, ovviamente, anche di vini e di abbinamenti con il cibo.

Ma non mancherà una piccola sorpresa per i cuneesi: Silvana non potrà, infatti, che sottolineare la sua cuneesità e leggerà un messaggio della sindaca Patrizia Manassero. Un invito a visitare Cuneo e a scoprire le sue eccellenze. Un passaggio sulla Fiera del Marrone e un omaggio proprio a Montrucchio a base di marroni.

Insomma, una puntata da non perdere, dove Cuneo, i suoi prodotti e la sua bellezza saranno sponsorizzati da una cuneese d'adozione, innamorata della città in cui ha scelto di vivere e dei suoi prodotti, con i quali delizia anche i palati più raffinati e grazie ai quali è diventata punto di riferimento della cucina piemontese anche in ambito internazionale.