Cuneo, prorogata al 21 marzo la chiusura al traffico di via Madonna della Riva

La chiusura al traffico di via Madonna della Riva è stata prorogata fino al 21 marzo. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il proseguimento degli scavi per la posa di cavi elettrici interrati da parte della ditta FALF (per conto di Enel).

Di conseguenza, in zona sarà vigore anche il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione forzata quando necessario. Durante il periodo di chiusura saranno sempre consentiti l’accesso alle abitazioni e il transito pedonale.