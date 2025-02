Racconigi: riapertura del Centro Cicogne e “Premio Vieri” per l'osservazione ornitologica

Il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi è pronto a inaugurare una nuova stagione ricca di appuntamenti. Sabato 15 febbraio l’oasi riaprirà al pubblico, accogliendo i visitatori il sabato e la domenica dalle 9,30 al tramonto.

Domenica 16 febbraio, alle 16, sarà presentato il programma delle attività che si sono svolte nel 2024, seguito dall'assegnazione del “Premio Vieri” per l’osservazione ornitologica più interessante e una sessione di birdwatching serale.

“Con la primavera alle porte – spiegano Gabriella Vaschetti con il papà Bruno - il Centro è in piena attività. Sono state installate nuove piattaforme per i nidi sui comignoli della cascina e sui pali dell’oasi. Le cicogne stanziali iniziano già a contendersi le postazioni migliori, mentre l’arrivo delle cicogne selvatiche in marzo-aprile promette vivaci competizioni. Grazie alla marcatura con anelli Ispra, osserviamo che le coppie cambiano spesso nido, lottando per quelli più elevati. Le cicogne hanno gradito le nuove piattaforme e stanno portando tantissimi rami: durante i lavori di potatura invernale, abbiamo lasciato nell’oasi piccoli mucchi di rami flessibili tipo vimini che infatti ora recuperano per questi meravigliosi intrecci”.

Il Centro ha preso parte al censimento nazionale delle gru, coordinato da Ispra. Il gruppo di 250 gru che solitamente frequenta l’area si era allontanato dopo i botti di Capodanno, lasciando attualmente 31 esemplari nella zona. Il censimento regionale ha registrato 750 gru a Crescentino e 3.535 alla confluenza dei fiumi Sesia e Po, segnando un record di 4.285 esemplari in Piemonte e confermando l’Italia come importante rotta migratoria.

Il Cras di Racconigi si conferma così un simbolo di tutela della biodiversità e ricerca scientifica, pronto ad accogliere il pubblico per una stagione all’insegna della natura e della conoscenza. Lunedì 3 febbraio, su Rai 3 all'interno del programma “Geo”, è andato in onda un servizio realizzato qualche anno fa nell'oasi di via Stramiano.

Queste occasioni rappresentano un'importante vetrina per far conoscere al grande pubblico l'eccellenza del territorio racconigese e la straordinaria intuizione di Bruno Vaschetti, che riportò le cicogne a nidificare in Italia. Info sull’evento inviando una mail a: gvaschetti@libero.it