Boom di iscritti per la nuova sede delle università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele all’interno di Confindustria Cuneo

Il settore dell'istruzione universitaria sta attraversando una profonda trasformazione, spinta dalla crescente richiesta di percorsi accademici più flessibili e accessibili. A questa esigenza rispondono le università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, parte del Gruppo Multiversity, che oggi vantano oltre 250.000 iscritti in tutta Italia e in Europa. Tra le sedi in più rapida espansione spicca quella di Cuneo, che si sta affermando come punto di riferimento per chi desidera conciliare studio e lavoro mantenendo standard accademici elevati.

Situata presso Confindustria Cuneo, la casa degli industriali in via Vittorio Bersezio 9, la sede consente agli studenti di completare l’intero percorso accademico in loco, con esami in presenza e discussione della tesi. Dallo scorso 15 ottobre, inoltre, è attiva una segreteria dedicata per fornire supporto e informazioni sulle iscrizioni, rafforzando il ruolo della struttura come centro di formazione strategico per il territorio.

"L'accoglienza positiva riservata alla sede di Cuneo dimostra che il nostro modello didattico risponde perfettamente alle necessità di studenti e professionisti", spiegano i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, promotori e responsabili delle sedi cuneesi e imperiese di Multiversity. Grazie al loro lavoro, il progetto ha contribuito a valorizzare le potenzialità locali, offrendo programmi di laurea e formazione che rispondono alle richieste di un mercato del lavoro in continua trasformazione.

[I dottori Carmine e Vincenzo Maffettone]

L'andamento positivo delle sedi cuneesi e imperiese conferma il successo di un metodo che unisce la flessibilità dell’insegnamento online con la solidità di una presenza fisica sul territorio, attirando oltre 15.000 studenti tra Piemonte e Liguria. Inoltre, l’adozione di tecnologie avanzate permette di sostenere gli esami su tablet, collegati direttamente alla sede centrale, garantendo valutazioni rapide ed efficienti.

UN'OFFERTA FORMATIVA RICCA E ARTICOLATA

Le tre università propongono un ventaglio di 72 corsi di laurea e numerosi master.

L'Università San Raffaele offre triennali in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, Scienze Motorie (anche con indirizzo "Calcio"), Moda e Design Industriale e Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia. Tra le magistrali si trovano Management e Consulenza Aziendale, Scienze della Nutrizione Umana e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

L'Università Pegaso propone 12 corsi di laurea, tra cui Giurisprudenza, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Ingegneria Civile e Scienze Turistiche, oltre a 131 master e un’ampia offerta di corsi di perfezionamento.

L'Università Mercatorum, infine, offre percorsi in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Gestione di Impresa, Scienze Giuridiche e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’istruzione universitaria accessibile a tutti, garantendo alta qualità formativa e percorsi su misura per studenti, lavoratori e professionisti.

[Col ministro dello Sport Abodi]

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per maggiori dettagli, è possibile contattare le sedi di Pegaso, Mercatorum e San Raffaele:

Cuneo (Via Vittorio Bersezio, 9) - Tel. 0171/292348, 3334046328, 3888172861 - Mail: infosedecuneo@unipegaso.it

Alba (Piazza Michele Ferrero, 5) - Tel. 0172/209209, 393773057098 - Mail: infosedealba@unipegaso.it

Bra (Via Cavour, 44) - Tel. 0172/414862, 3334046328 - Mail: infosedebra@unipegaso.it

Imperia (Piazza E. De Amicis, 7) - Tel. 0183 680958 - Mail: multiversityimperia@gmail.com