TIME OUT: Il campione del mondo Roberto Russo fa recapitare in diretta un mazzo di rose rosse per la sua fidanzata, la pumina Giulia Viscioni (VIDEO)

"Cupido" colpisce ancora! La schiacciatrice della BAM Mondovì Giulia Viscioni, ospite in studio della 16^ puntata stagionale del programma sportivo "TIME OUT", è stata la destinataria di un romantico gesto d'amore da parte del suo fidanzato, il centrale della Sir Perugia e della Nazionale italiana Roberto Russo.

Il giocatore originario di Palermo, che fra nove giorni compirà 28 anni, nel giorno di San Valentino ha fatto recapitato alla sua "dolce metà" un fascio di 12 rose rosse. La consegna è avvenuta proprio nel corso della trasmissione del gruppo More News, suscitando incredulità e stupore in Giulia, che non si aspettava assolutamente di ricevere "un gentil cadeau" da parte del suo Roberto.

Insieme ai fiori, inoltre, Russo a inviato un breve video-messaggio che ha fatto emozionare la giovane e talentuosa pumina: