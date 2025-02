Volley A2M. Cuneo, occhio a Prata. Daniele Sottile: "Ma ora ci serve uno step mentale" [VIDEO]

Sfregatevi le mani, mancano ormai cinque giornate alla fine della regular season: ora ogni incontro vale doppio per tutti e ci aspettano grandi sfide e spettacolo. Lotta aperta ovunque in questo campionato: per le prime tre posizioni, per quelle che comporranno la griglia dei playoff fino al settimo post, ma anche lotta per evitare l'undicesima e dodicesima piazza, che significeranno addio all'A2.

Di ragionevolmente certo non c'è nulla: forse Brescia, Prata di Pordenone e Ravenna se la giocheranno tra loro per il podio, mentre Aversa, Cuneo, Aci Castello, Siena e Pineto se le daranno di santa ragione fino all'ultima palla per conquistare la coda della stagione. E, forse, che Palmi ha più di un piede in A3.

Mentre le squadre lottano, è bene ricordare la formula dei playoff 2024/2025, che sarà la stessa della passata stagione: la prima classificata in regular season direttamente qualificata per le Semifinali, mentre le formazioni classificate dal 2° al 7° posto disputeranno i Quarti di Finale. Tutte le serie dei Play Off saranno al meglio delle tre sfide. Retrocederanno le formazioni classificate 13a e 14a al termine della Regular Season. Non ci saranno Play Out.

La serie dei Quarti di Finale Play Off Serie A2 Credem Banca ha una doppia valenza: le formazioni vincenti, oltre a qualificarsi per le Semifinali Play Off, accedono di diritto (insieme alla prima classificata della Regular Season) anche ai Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Le formazioni sconfitte nei Quarti Play Off invece, partono in Coppa Italia dagli Ottavi di Finale, assieme alle formazioni dall’8° all’12° posto. L’abbinamento tra le 4 vincenti degli Ottavi di Finale e le 4 formazioni già qualificate ai Quarti sarà sorteggiato.

Dopo il 3-0 netto su Palmi, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo si presenta al rush finale con un calendario interessante: domani a Prata di Pordenone, poi Ravenna in casa, Macerata in trasferta, l'ultima interna con Pineto e conclusione della regular in quel di Aversa. Non c'è male.

C'è grande attesa per lo scontro di domani in terra friulana, contro i "passerotti della Tinet guidati da una vecchia conoscenza della pallavolo cuneese: Mario di Pietro fu il vice di Fefè De Giorgi sulla panchina della Noicom Alpitour e della Noicom Brebanca nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2022. Una breve parentesi in A1 femminile con Bergamo, poi la sfilza di panchine nel Triveneto prima di approdare a Prata.

"Il momento più importante della stagione è arrivato - dice il capitano di Cuneo, Daniele Sottile, nel presentare la trasferta friulana - è complicato, ma si gioca per entrare nei playoff da protagonisti. Affronteremo una serie di partite importanti, la prima a Prata dove dobbiamo capire chi siamo a questo punto della stagione".

A questo punto della stagione da migliorare in quanto tecnica resta poco: sono mesi che la squadra lavora insieme, anche se spesso a ranghi ridotti: "Qualcosa da migliorare c'è, ma lo step più importante da compiere è però quello mentale. Dobbiamo andare a Prata convinti di poter fare risultato e provarci dall'inizio alla fine".

Il pensiero del palleggiatore piemontese sugli avversari: "La battuta è un loro fondamentale di forza. Sono molto forti in casa, ma noi dobbiamo principalmente pensare a noi stessi per fare una partita di alto livello. In settimana ci siamo allenati bene, nessuno in questo gruppo si tira mai indietro. Siamo pronti a battagliare".

L'INTERVISTA VIDEO A DANIELE SOTTILE QUI SOTTO: