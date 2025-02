Lavori sul verde pubblico e vegetazione, l'Amministrazione comunale: “Ceva più bella e più sicura”

Prosegue l'attenzione dell'Amministrazione comunale di Ceva sulla cura del verde pubblico.

In particolare, nel corso di questa settimana gli operai del Comune saranno al lavoro sulle potature ordinarie sugli alberi, nello specifico prunus, presenti in via Mario Gatti e via Porta Tanaro. Si tratta di operazioni che non richiedono chiusure strade o modifiche alla viabilità.

Nei giorni scorsi invece gli operai forestali della Regione Piemonte hanno effettuato interventi di manutenzione ambientale e delle fasce di vegetazione allo scopo di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico in località Matetto.

“Si tratta di due interventi con duplice valenza – commentano dall'Amministrazione comunale cebana -: se da un lato si va a evidenziare un fattore estetico, con lavori effettuati per rendere sempre più gradevole la nostra città, dall'altra particolare importanza riveste la questione relativa alla sicurezza del territorio, che ci sta particolarmente a cuore. Il nostro più sentito ringraziamento va a chi, con il proprio lavoro, si adopera alacremente per garantire la manutenzione e la pulizia del verde pubblico. Agli uffici e gli operai comunali va in primis il nostro pensiero, queste persone si confrontano e lavorano con l’Amministrazione quotidianamente per il bene della città, e poi un ringraziamento speciale va agli operai forestali regionali, il contributo e il supporto che la Regione mette a disposizione del territorio si estrinsecano anche attraverso l’importante opera che svolgono le squadre di lavoro. Tutto questo contribuisce a rendere Ceva più bella da visitare e da vivere.”