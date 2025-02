Il cordoglio del sindaco di Limone Riberi per la scomparsa di monsignor Romano Fiandra

“Don Romano ci ha lasciati. E con lui se ne va un pezzo di storia del nostro paese”. Queste le parole del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi in seguito alla scomparsa di Monsignor Romano Fiandra, storico parroco limonese deceduto nella giornata di ieri, 16 febbraio 2025.

“È stato una colonna portante per la comunità limonese, di cui è stato parroco per 33 anni, dal 1982 al 2015 – ha commentato Riberi -. Una vita vissuta intensamente e un'attività pastorale svolta con passione ed energia. Ci ha lasciati un grande uomo, che ricorderemo per la sua lungimiranza, per i suoi modi semplici e schietti, per la capacità di parlare alle persone e per l’incessante impegno nella valorizzazione della storia, dell’arte e delle tradizioni locali”.

“Siamo tutti grati a don Romano per l'importante ruolo svolto a Limone, come guida spirituale e come uomo di grande cultura. In questo triste momento l'Amministrazione e la cittadinanza si uniscono nel ringraziare questo grande parroco, capace di stimolare e spronare i cuori e le coscienze della gente, che con la sua opera ha contribuito a valorizzare il patrimonio storico e a potenziare i servizi sociali del nostro paese” ha concluso il primo cittadino.

I funerali si terranno mercoledì 19 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Pietro in vincoli a Limone Piemonte.