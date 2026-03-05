 / Eventi

Eventi | 05 marzo 2026, 17:47

Cuneo, al Phi Hotel Principe la domenica inizia con l'arpa

Il 15 marzo colazione aperta alla città con musica dal vivo: nuovo appuntamento del ciclo "Phi-sicamente" nella cornice della storica dimora del centro

Domenica 15 marzo il Phi Hotel Principe di Cuneo apre le sue porte alla città con un appuntamento speciale dedicato al piacere della domenica mattina: “Colazione con arpa”, un’esperienza che unisce gusto, atmosfera e musica all’interno di una delle strutture storiche più eleganti e suggestive del centro cittadino.

L’iniziativa fa parte del ciclo “Phi-sicamente”, il calendario di eventi pensato per valorizzare gli spazi dell’hotel e offrire alla comunità momenti di incontro e benessere in un contesto raffinato. Gli ambienti del Phi Hotel Principe, caratterizzati da un fascino senza tempo e da un’eleganza che racconta la storia dell’ospitalità cuneese, diventano così il palcoscenico ideale per vivere esperienze che uniscono cultura, relax e convivialità.

Per l’occasione, la colazione dell’hotel sarà eccezionalmente aperta anche agli ospiti esterni, che potranno partecipare all’evento previa prenotazione, vivendo un risveglio domenicale all’insegna della qualità e dell’atmosfera unica della struttura.

A rendere ancora più suggestiva la mattinata sarà la musica dal vivo dell’arpista Valentina Meinero, che accompagnerà il momento della colazione con un delicato sottofondo musicale, creando un ambiente intimo e rilassante capace di esaltare la bellezza della location.

“Colazione con arpa” rappresenta così un invito a rallentare il ritmo della domenica e concedersi un momento speciale, immersi nell’eleganza di una dimora storica e nelle armonie dell’arpa.

Informazioni e prenotazioni
Email: info@phihotelprincipe.com
Tel: 0171 693355

cs

