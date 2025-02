Volley A1F. Cuneo-Talmassons 3-1. Signorile e Martinez: "Per noi questa partita era come una finale" [VIDEO]

Decima giornata di ritorno e settima vittoria complessiva per la Honda Olivero Cuneo allenata da Lorenzo Pintus. Un match combattuto in cui le cuneesi sono riuscite a imporsi per 3-1 contro le Pink Panthers della CDA Volley Talmassons Fvg, una delle dirette concorrenti per la lotta salvezza.

Le Gatte sono partite in sordina, un po' contratte e le friulane ne hanno approfittato per imporre il proprio gioco e portarsi 18-24. La storia sembrava già scritta, il set ormai chiuso e invece le Gatte hanno trovato la forza di rimettere tutto in discussione: con Polder al servizio, le biancorosse hanno pazientemente ricucito lo strappo e si sono aggiudicate il set ai vantaggi, 28-26, infiammando il Palazzetto e tutti i tifosi venuti a sostenerle.

Sulle ali dell'entusiasmo, le cuneesi si sono poi aggiudicate anche il secondo parziale per 25-19. Brivido nel terzo, quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire e le avversarie ne hanno approfittato per conquistare il set, ma poi le biancorosse hanno chiuso in bellezza e aggiudicandosi così l'intera posta in palio.

"Per noi questa partita era come una finale. Nel primo set siamo state brave a non avere mai mollato e ad aver tirato fuori il carattere" ha commentato il capitano Noemi Signorile, premiata a fine gara come MVP del match. Una grande prestazione la sua, che ha sfoderato un gioco con cui è riuscita a smarcare bene i suoi attaccanti, rendendo la lettura difficile ai centrali avversari e mandando a segno con continuità le sue compagne.

Con questa vittoria, la situazione classifica vede quindi ladiventare decima con 22 punti, sorpassando Perugia che ne ha 21 e allontanandosi ulteriormente da Roma (17), Firenze (16) e Talmassons (13).

Mancano ancora tre partite al termine della regular season e la prossima giornata, l'undicesima, sarà uno contro la corazzata della Prosecco DOC Imoco Conegliano, in trasferta al PalaVerde. Appuntamento quindi a sabato 22 febbraio. Fischio di inizio alle 18:00.