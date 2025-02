Volley C/M, tre punti d'oro per il VBC Mondovì sul campo del San Paolo Torino: biancoblu sempre più soli in vetta

La capolista VBC MONDOVI’ supera brillantemente l’ ostacolo rappresentato dalla temuta trasferta di Torino, piegando il temibile S. Paolo con un convincente successo per 3-1 (19-25,20-25,28-26,18-25) e d ottenendo così il quattordicesimo successo sulle sedici giornate sino ad ora disputate. In classifica generale i monregalesi, grazia alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 43 punti, sempre a +3 sul Lasalliano Torino secondo, a +4 sull’ Acqui terzo, a +9 sull’ ArtiVolley Collegno quarto ed a + 11 sul Verbania quinto.

“Questa – afferma al termine coach Massimo Bovolo– si presentava come una trasferta molto impegnativa e ricca di difficoltà sia perché il S. Paolo è una squadra di livello tecnico più che buono sia perché non è mai semplice giocare nella loro palestra. Siamo stati bravi ad adattarci al’ impianto di gioco e ad imporre sin da subito il nostro ritmo, mettendo loro pressione ed obbligandoli a forzare un po’ in tutti i fondamentali ed a trovarsi con percentuali di errori più alte del solito. Ora sfruttiamo questa settimana di pausa dovuta alle elezioni nazionali della Fipav per recuperare tutti gli acciaccati e prepararci al meglio per la partita casalinga di sabato 1 marzo contro i giovani del Parella Torino.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Candela e Garello.

Nel primo set il VBC MONDOVI’ parte con il piede schiacciato sull’ acceleratore e si porta prima sull’ 8-4 e poi sul 16-10. I monregalesi mantengono alta sia la concentrazione che il ritmo di gioco e continuano senza difficoltà a macinare punti (21-14), chiudendo 25-19, mentre entra Candela in seconda linea.

Nella seconda frazione vi è sostanziale equilibrio sino al 9 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 13-10, poi sul 17-14, quindi sul 21-16 ed infine chiudono 25-20.

Nel terzo set le due compagini avanzano a braccetto, senza che nessuna delle due riesca ad operare alcun break (8-8, 16-16,21-21). L’ equilibrio dura sino al 24 pari, quando i torinesi piazzano lo spunto vincente e chiudono ai vantaggi 26-24, mentre entrano Garello per alzare il muro e Candela per rinforzare la seconda linea.

Nella quarta frazione i monregalesi partono di nuovo forte e si portano prima sul 10-6, poi sul 15-9, quindi sul 21-13 ed infine chiudono senza eccessive difficoltà 25-18 con un pallonetto di Menardo, mentre entra nuovamente Candela.

Ora il Campionato si ferma per una settimana per le elezioni nazionali della Fipav e si tornerà in campo per la diciassettesima giornata – quarta del girone di ritorno sabato 1 marzo, con il VBC MONDOVI’ che ospiterà alle ore 20.30 al PalaItis il Parella Torino.

S. PAOLO TORINO -VBC MONDOVI’ = 1-3 (19-25,20-25,26-24,18-25)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Candela, Marco Basso, Borsarelli, Catena, Bertano. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.