L’amore tra versi e riflessioni: Savigliano ha celebra in poesia il sentimento più autentico

Il salone San Filippo di Savigliano ha ospitato, sabato 15 febbraio, un appuntamento dedicato all’amore e alla poesia. Una celebrazione che unisce il cuore e la mente, invitando tutti a riscoprire il valore autentico dei sentimenti, a ridosso della ricorrenza più romantica dell’anno: San Valentino.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Cenacolo ‘Clemente Rebora’, è stato inserito nell’ambito del XVII° Festival di espressione artistica e di impegno civile - La poesia, espressione di tensione umana e spirituale.

Il cuore dell’incontro è stato il reading poetico dal titolo: “L’amore è come la pioggerellina, cade piano ma fa straripare i fiumi”.

All’iniziativa è intervenuto per un saluto il sindaco di Savigliano Antonello Portera, a cui ha fatto seguito l’intervento di Antonio Scommegna, presidente dell’associazione Culturale Cenacolo ‘Clemente Rebora’, mentre le letture sono state curate dai poeti presenti.

L’evento, caduto proprio a ridosso di San Valentino, festa degli innamorati, si è trasformato in un’opportunità per riflettere sull’amore in tutte le sue sfaccettature.

Antonio Scommegna ha offerto uno spunto di riflessione sull’amore contemporaneo, partendo dal concetto di ‘amor cortese’, un sentimento profondo, puro e rispettoso, che sembra sempre più raro nella società attuale.

“Oggi- ha spiegato il professor Scommegna - si vive l’amore in un mondo dominato dai social network e dalle app di incontri. Abbiamo perso il valore dell’attesa e della conquista, la bellezza dei gesti semplici e sinceri. Nonostante le difficoltà, però, l’amore continua a esistere, con tutta la sua forza e complessità”.

Scommegna affronta anche temi delicati legati all’amore, come “la paura di mostrarsi vulnerabili, la perdita della gentilezza nei rapporti e le ombre che talvolta oscurano questo sentimento, come le violenze e i femminicidi. Tuttavia, rimane forte il messaggio di speranza: l’amore, pur tra dolore e gioia, resta l’essenza della vita”.

La giornata è stata impreziosita dalle letture poetiche di Lucy Lorini Tanga, Luciana Barisone, Ferruccio Orusa, Giacarlo Abbà, Giuseppe Abram, Maria Franca Dallorto Peroni, Antonio Scommegna mentre Concetta Failla ha letto alcune poesie di Maurilio Rayna; poesie capaci di emozionare il pubblico con versi dedicati all’amore in tutte le sue forme. Inoltre, ogni partecipante ha ricevuto un omaggio poetico, a testimonianza del potere universale della poesia nel raccontare i sentimenti più profondi.

Questo appuntamento non è stato solo un evento culturale, ma un’occasione per vivere l’amore attraverso la poesia e la riflessione.