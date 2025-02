L'associazione "Il gatto per te" lancia un appello di aiuto per un tragico caso

L’associazione "Il gatto per te" associazione no profit in aiuto degli animali sul territorio, lancia un appello: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per questo caso".

"Su segnalazione siamo intervenuti in una cascina dove il proprietario è morto pochi giorni fa. Non potete immaginare cosa abbiamo trovato- descrive la presidente dell’associazione Patrizia Falco con sede a Cervasca- una decina di cani adulti, alcuni feriti, tre cuccioli di 3 mesi, gatti malandati, cani rinchiusi con la catena in un posto pieno di letame, altri due in una cantina al buio.

L’elenco continua con "una mucca legata e 2 pony anche loro legati... tutti tanto affamati".

Abbiamo provveduto a sfamarli, prestato soccorso e portato via i cuccioli.

Ora i piccoli cercano famiglia e saranno taglia piccola taglia - segnalano dall'associazione.

"Per tutti gli altri animali abbiamo bisogno di adozioni e donazioni per le cure..e sterilizzazioni.

Aiutateci se potete".

https://www.facebook.com/100045921196867/posts/1197958328411529/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v , https://www.ilgattoperte.it/cervasca/

Per informazioni tel. 340 635 0403.