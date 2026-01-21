Il nuovo cavaliere al merito Antonio Podda ricevuto dalla Giunta di Bra

Nella mattina di ieri, martedì 20 gennaio, la Giunta braidese ha ricevuto uno dei nuovi insigniti al merito dal Presidente della Repubblica.

Si tratta dell’appuntato dei Carabinieri Antonio Podda, in servizio presso il comando di Bra, che lo scorso dicembre è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica.

Nella medesima occasione, è stata nominata Ufficiale al merito anche un’altra cittadina braidese, Daniela Gazzano, nota per la forza con cui ha affrontato la sua grave disabilità sopraggiunta a seguito di un’emorragia post partum e per aver scritto un libro comunicando solo con il battito delle ciglia.

“Come da tradizione”, spiega il sindaco Gianni Fogliato, “la Giunta ha voluto congratularsi con i nuovi insigniti, consegnare loro un omaggio e ringraziarli per l’esempio che forniscono alla cittadinanza”.

Analogo riconoscimento era già stato consegnato a dicembre a Daniela Gazzano nel corso dei festeggiamenti organizzati nella frazione San Michele all’indomani della cerimonia ufficiale tenutasi in Prefettura.

“Colgo questa occasione”, ha commentato l’appuntato Podda, “per invitare i giovani a credere nei propri sogni, a non smettete di impegnarsi e ad avere sempre il coraggio di fare la differenza”.