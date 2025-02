Roburent, il Monte Alpet candidato per ospitare il prossimo Concerto di Ferragosto

Potrebbe tornare nelle Valli Monregalesi la magia del Concerto di Ferragosto che, quest'anno, festeggerà la 45^ edizione.

L'evento, che lo scorso anno avrebbe dovuto svolgersi a Frabosa Sottana ma che è stato annullato per maltempo, si svolge dal 1981 con l'esibizione dell'orchestra sinfonica "Bartolomeo Bruni" di Cuneo ed è trasmesso sulla Rai.

Una vetrina per i territori che hanno avuto modo di ospitare la kermesse nel corso degli anni, ma anche un modo per fare sinergia con il territorio. Questo infatti l'obiettivo del Comune di Roburent che, con l'appoggio dei paesi limitrofi, quali Torre Mondovì, Pamparato e Montaldo Mondovì ha candidato il Monte Alpet come location per l'edizione 2025.

Sarebbe un grande ritorno nel Monregalese che, nel 2020, al Castello di Casotto ospitò il concerto con una speciale dedica al personale sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza pandemica.

"Il Concerto di Ferragosto - spiega il sindaco di Roburent, Emiliano Negro che nella serata di lunedì si è confrontato con i colleghi amministratori - è un evento artistico e culturale di grande impatto, porta in dote con sé un enorme seguito e coinvolge in profondità il settore del turismo. L’Amministrazione del Comune di Roburent ha deciso di candidarsi a tale opportunità per le ragioni sopra esposte nell’ottica di poter mettere sotto i riflettori il nostro comprensorio e porre alla vista di un folto pubblico le nostre peculiarità. Gli attori che andranno a decidere in ordine alle varie candidature sono molteplici, non ultima la RAI, che avrà un peso specifico particolare.

Nel 2024, l’edizione prevista a Prato nevoso, è stata funestata dal maltempo, il percorso di scelta sarà complicato, perciò mi sono confrontato, per correttezza, con il Sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino e di Soprana, Iole Caramello, con i quali si è instaurato un buon rapporto di collaborazione, spiegando le mie ragioni e allontanandomi il più possibile da eventuali competizioni o frizioni di sorta. Il mio ringraziamento e di tutta l’Amministrazione che presiedo è volto agli amici e Sindaci, Giovanni Balbo, Franco Borgna e Andrea Giaccone che ci sostengono in questa iniziativa".