Maltempo in attenuazione, oggi termina l’allerta in Piemonte

Si conclude oggi la fase di allerta meteo che ha interessato il Piemonte nel fine settimana. Secondo il nuovo bollettino diffuso da Arpa Piemonte resta ancora in vigore l’allerta arancione per il rischio valanghe sull’arco alpino settentrionale e quella gialla per rischio idrogeologico sul basso Piemonte, nelle zone al confine con la Liguria e nella pianura orientale. In particolare nel Cuneese sono state segnalate a rischio le vallate Stura, Maira, Varaita, Tanaro, Belbo e Bormida.

Nel corso del pomeriggio è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una marcata attenuazione delle precipitazioni e il loro esaurimento entro la notte soprattutto per il Cuneese.

La perturbazione che ha interessato la regione negli ultimi giorni ha portato piogge diffuse e nevicate anche consistenti in montagna, ma la situazione è ora in graduale normalizzazione.

Per la giornata di domani le previsioni indicano tempo soleggiato su gran parte del Piemonte, con possibili locali banchi di nebbia su pianure e fondovalle nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento durante la giornata. Attesi anche rinforzi di vento sulle Alpi nordoccidentali.

Con il miglioramento del meteo è quindi previsto il rientro delle allerte e un ritorno a condizioni più stabili su tutto il territorio regionale.