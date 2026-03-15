Cuneo, venerdì l’assemblea ordinaria della sezione CAI

Si terrà venerdì 20 marzo, alle ore 21, l’Assemblea ordinaria della sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano.

Durante l’incontro i soci saranno chiamati a esaminare e approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno 2025. All’ordine del giorno anche la nomina dei delegati che rappresenteranno la sezione cuneese alle prossime assemblee regionali e nazionali del CAI.

L’assemblea rappresenta uno dei momenti più importanti della vita associativa, occasione di confronto e partecipazione per i soci sulle attività e sul futuro della sezione.