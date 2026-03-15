Servizio Civile Universale 2026 , un'opportunità di crescita per i giovani presso la Croce Rossa di Racconigi

In un momento di fragilità per i più vulnerabili, la tua scelta può fare la differenza. Trasforma la richiesta d'aiuto della nostra comunità nell'occasione per scrivere una pagina di solidarietà e crescita personale: il tuo impegno è la risposta che stavamo aspettando.

Come rendere queste belle parole realtà? Iscrivendosi al bando del Servizio Civile Universale!

Da oggi fino alle ore 14:00 di mercoledì 8 Aprile 2026, è aperto il bando sul portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Il Servizio Civile Universale è un'opportunità fornita ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che permette di migliorare le proprie abilità in ambito tecnico, relazionale e cognitivo. É un progetto che permette di scoprire se stessi mentre si aiuta gli altri, nonché un approccio "soft" al primo mondo lavorativo.

Il progetto dura 12 mesi per 25 ore a settimana.

Le ore sono flessibili a seconda delle esigenze dei partecipanti (favorendo così studenti, ecc...)

Durante il progetto percepirà un indennizzo corrispondente ad un buono forfettario di 519,47 euro

Per iscriversi occorre compilare la Domanda Online (DOL) presente sul sito ministeriale al link: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Una volta completato il procedimento si dovrà inviare una copia della domanda all’email del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana all’indirizzo racconigi@cri.it.

Per ulteriori informazioni o assistenza, si può scrivere un messaggio al numero 377 708 5443.