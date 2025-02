Dazi, caro bollette e risorse umane al centro dei prossimi incontri di Confapi Cuneo

I principali appuntamenti dell'agenda di Confapi Cuneo, in programma tra febbraio e marzo, sono quattro momenti formativi e approfondimenti sui temi d’attualità.

Si parte mercoledì 19 febbraio con due incontri. Il primo dalle 17:30 alle 19:00, è un webinar in inglese con traduzione in italiano “Truth or dare: Trump tariffs - truth vs fake news”, tenuto dalla Camera di Commercio di New York sull’evoluzione delle tariffe doganali. Iniziativa realizzata da Confapi e Assocamerestero per approfondire il tema delle tariffe doganali: dalle misure adottate in passato alle nuove proposte di Trump (Trump 1.0 e 2.0) e le possibili strategie pratiche per aiutare le aziende a mitigarne l’impatto. Partecipazione gratuita previa registrazione.

Sempre mercoledì 19 febbraio, a Cherasco dalle ore 17.30 presso il ristorante La Porta delle Langhe (via Savigliano n. 116), si terrà l’incontro promosso da OSM Partner e Cuneo Consulenza con il patrocinio di Confapi Cuneo dal titolo “Attira i campioni nella tua azienda”. Un’occasione per confrontare le esperienze e per scoprire nuove soluzioni per attirare e valorizzare le figure professionali di talento per la propria impresa. Evento gratuito previa registrazione.

Il 27 febbraio, alle ore 18.30 presso la sala incontri di Confapi a Cuneo (via Mazzini n. 2), sarà la volta di approfondire le tematiche sulle auto elettriche con l’incontro promosso con Kia Vento ed Energetica group dal titolo “Acceleriamo il Futuro: Mobilità Elettrica e Sostenibilità per le aziende cuneesi”. Opportunità per aziende e dipendenti, case history e vantaggi fiscali. Evento gratuito su invito.

Il 13 marzo alle ore 17.00, presso la sala incontri di Confapi a Cuneo (via Mazzini n. 2), sarà la volta dell’incontro dal titolo “I costi energetici delle PMI come abbatterli e calmierali. Informazioni e soluzioni nel 2025” promosso dall’unione di categoria di Confapi Ambiente & Energia. Parola d’ordine del workshop: risparmio energetico. Come ridurre i costi energetici e quali strumenti e incentivi possono essere messi a disposizione della propria azienda.

Nei mesi successivi l’agenda dell’associazione datoriale delle PMI cuneesi prevede di affrontare le tematiche sull’intelligenza artificiale, la valorizzazione del Made in Italy e incontri di problem solving.