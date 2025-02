Bocce, A2: Auxiulium al comando in volo e petanque, difficoltà nella A femminile

Sempre intenso il fine settimana agonistico, per la Bocciofila Auxilium. Nella specialità volo, nel campionato di A2, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, mantiene il comando solitario della classifica, con il successo per 15 a 9 in terra ligure, contro La Boccia di Carcare. Sabato 22 febbraio, incontro casalingo, contro Aostana.

Nella A femminile, due sconfitte che portano, due punti in classifica. La compagine saluzzese del direttore sportivo Paolo Costa è stata sconfitta per 10 a 14 contro Buttrio, e per 9 a 15 contro Noventa. Prossimo appuntamento, sabato 1 marzo in trasferta contro Borgonese, mentre domenica 2 marzo, incontro casalingo contro Bassa Valle.

Nella specialità petanque, il team di Pietro Fornetti, ottiene il secondo successo consecutivo nella A, in quel di Boves, contro Bovesana. Sabato 22 febbraio, trasferta, a Genova, contro Abg.

Nella foto di Mauro Parena, foto di azione La Boccia Carcare ed Auxilium (volo)