Anche Alba sostiene la candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027

Ieri, martedì 18 febbraio, nella Sala Consiglio “T. Bubbio” del municipio di Alba i sindaci di Alba Alberto Gatto e di Savona Marco Russo hanno firmato un’alleanza in vista della candidatura della città ligure a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Il legame fra i due Comuni è rappresentato, oltre dalla vicinanza territoriale, dal movimento artistico di cui fecero parte Pinot Gallizio e il pittore Asger Jorn negli anni ’50, e che ebbe Albisola come centro di sviluppo dell’arte della ceramica.

Il sindaco albese Alberto Gatto ha dichiarato: “Sottoscriviamo con piacere, insieme ad altre città cuneesi, la candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, sperando che il progetto venga premiato e porti benefici a tutto il territorio”.

Di territorio ha parlato il sindaco savonese Marco Russo, affermando: “Il 26 febbraio prossimo presenteremo il nostro dossier in audizione. Per noi è strategico, e siamo partiti dalla storia, immaginandoci come una rotta mediterranea fra il mare e le aree geografiche del nord ovest. Abbiamo compattato il territorio, consapevoli che serve la partecipazione di tutti i soggetti e la costruzione di solidi rapporti nella comunità. Non abbiamo la presunzione di dare risposte ai problemi, ma cerchiamo di porci le domande giuste e di costruire relazioni che ci aiutino a fronteggiarli. Per far ciò serve una logica di sistema che comprenda la cultura in senso generale e investimenti mirati: per Savona è l’occasione di avere un obiettivo, un format, una scadenza e uno stimolo a fare”.

Alla breve riunione hanno partecipato numerosi esponenti della giunta comunale albese, fra cui la vicesindaca Caterina Pasini, il presidente dell’ATL Mariano Rabino, il direttore dell’Associazione Commercianti Albesi Fabrizio Pace, il presidente del Centro studi “Beppe Fenoglio” Riccardo Corino, il presidente dell’Ente Fiera Axel Iberti, il presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola, il presidente del Consiglio Comunale di Bra Fabio Bailo, giornalisti ed esponenti di enti e associazioni locali.

Savona è tra le dieci città finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura 2027 insieme ad Alberobello (BA), Aliano (MT), Brindisi, Gallipoli (LC), La Spezia, Pompei (NA), Pordenone, Reggio Calabria e Sant’Andrea di Conza (AV). Il suo dossier ha per titolo “Nuove rotte per la Cultura”.

Dopo le audizioni di fine febbraio si avrà il verdetto e la proclamazione entro il 28 marzo prossimo.

La città vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.